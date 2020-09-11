Deutsche Bank сплатить більше півмільйона доларів в рамках врегулювання справи про порушення санкцій США проти Росії

Міністерство фінансів США оголосило про сплату Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) двох виплат на загальну суму 583 100 доларів в рамках врегулювання розслідування можливого порушення санкцій США, введених через агресію Росії проти України. Рішення стосовно домовленості було опубліковане американським Мінфіном.

Першу виплату було узгоджено за перерахування більше 28 мільйонів доларів через США в серпні 2015 року від імені кіпрської нафтотрейдингової компанії IPP, яку було внесено до санкційного переліку США влітку 2015 року за її зв’язок з російським бізнесменом з оточення Путіна Геннадієм Тимченком.

Друга виплата стосувалась проведення 61 трансакції в грудні 2014 року на користь російського «Крайінвестбанку», внесеного до переліку санкцій США в грудні 2015 року за діяльність в анексованому Криму.

В рамках врегулювання DBTCA погодився дотримуватись жорстких процедур із забезпечення виконання санкційного режиму, йдеться в повідомленні американського відомства.

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