Вибори президента США: замість дебатів Трамп та Байден зустрінуться з виборцями

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з виборцями в Маямі, штат Флорида в четвер о 8 вечора за Вашингтоном. Одночасно з цим суперник Трампа на виборах президента США Джо Байден проведе зустріч з виборцями в штаті Пенсильванія.

В четвер мали відбутися другі телевізійні дебати між кандидатами у президенти США, однак подію було скасовано після того, як Трамп відмовився брати участь у дебатах у форматі онлайн.

Канал NBC - організатор зустрічі Трампа з виборцями - заявив, що президент, який перехворів на коронавірус, перебуватиме на дистанції більше 3,5 метра від ведучої події Саванни Гутрі та глядачів. Подія відбудеться під відкритим небом. Глядачам виміряють температуру, вони також носитимуть маски і забезпечуватимуть соціальне дистанціювання, заявили організатори.

У вівторок лікарі Національних інститутів здоров’я США (NIH) протестували Трампа на коронавірус, директор NIH з клінічних питань Кліффорд Лейн та головний вірусолог країни д-р Ентоні Фаучі підтвердили, що, з високою мірою впевненості, президент «не поширює інфекційний вірус», повідомило NBC.

Перші президентські дебати між Трампом та Байденом дивилось більше 73 мільйонів людей, повідомляє АР з посиланням на дані агентства Nielsen.

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