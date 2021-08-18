"Покладайтеся тільки на себе" - радить українцям виходець з Афганістану

«За лічені хвилини ми дуже багато втратили. Жахливі відчуття, жахливі», - зітхає Абдул Байані.

Він народився в Афганістані, але останні 25 років живе в Україні, займається в Одесі бізнесом. Вдома на батьківщині залишив родичів і близьких. Ось і серед евакуйованих днями з Кабула до Києва на українському літаку були його друзі-афганці, що є громадянами України. Є й такі, що, рятуючись, прилетіли без документів, проситимуть в Україні статус біженців.

Абдул каже – «бліцкриг» талібів в Афганістані став для його співвітчизників гіркою несподіванкою.

«Вони не розуміють, що робити. Стан розпачу в усіх. Не розуміють, що завтра буде з ними і к країною», - розповідає чоловік.

Абдул Байані очолює Афганську громаду України, яка, за його підрахунками, налічує 5 тисяч вихідців з Афганістану по різних українських містах. Каже, що висловлює думку громади, коли визнає: у американців не було іншого виходу, ніж залишити країну.

За його словами, «Далі продовжувати не було сенсу. Вони втратили не тільки трильйони вкладень в Афганістан. Вони втратили тисячі життів молодих американців, які приїздили служити в країну, хотіли захистити цю країну від терористів. А кінець-кінцем сталося так, що ці терористи прийшли і в одну мить захопили владу».

На думку президента Афганської громади України, причина невдачі американців в Афганістані – те, що Вашингтон крізь пальці дивився на корупцію в афганському уряді.

«Американці допомагали, спасибі їм, вони зробили великий внесок. Але керівництво нашої країни зрадило. Президент Ашраф Гані постійно обіцяв, але нічого доброго не зробив для країни, лише набивав собі кишені, а люди далі живуть вбого, не мають чого їсти. Вся допомога з боку Євросоюзу, з боку Америки, що надходила в Афганістан – усе розкрадалося. І хіба американські спецслужби не розуміли, що відбувається в країні? Вони допустили це, і це їхня помилка», - зазначив Абдул в інтерв’ю «Голосу Америки».

Як він додав, «За 20 років американці нам створили потужну армію. У нас авіація, силовики. Там був високий моральний дух. Наша армія була готова знищити талібів. Адже за чисельністю їх не так багато. І вони не мають військової підготовки – це просто озброєні бандити. Коли бачать справжню армію – тікають. Але тут була зрада з боку президента, який не дав армії захистити країну».

"І ось тепер за лічені хвилини армія, що була створена, зникла, розчинилась, - веде далі Абдул. - А зброю Талібан вивозить до Пакистану".

На думку Абдула Байані, із нинішньої поразки демократії в Афганістані українці мають винести для себе урок.

«Ніколи не треба сподіватися на когось. Треба самим спинатись на ноги, вибирати достойного президента. І не розраховувати ні на чию допомогу. Україна – сильна багата країна, тут стільки освічених людей, порівняно з Афганістаном. Вони можуть підняти країну. Навчитися з нашого досвіду і не наступати на ці граблі, на які ми наступили».

«Покладайтеся тільки на себе», - радить українцям виходець з Афганістану, для якого Україна стала другою батьківщиною.

Дивіться також: Що говорять афганці, які стежили за подіями на Батьківщині зі США та Європи? Відео