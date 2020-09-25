Астронавти продовжують шукати джерело витоку повітря на МКС і хочуть перевірити російський модуль

Астронавти, які перебувають на борту Міжнародної космічної станції вже декілька місяців не можуть визначити місце витоку повітря.

Хоча невеликий витік реєстрували завжди, у вересні 2019 року НАСА та міжнародні партнери зафіксували витік повітря у дещо більших за звичайний обсягах.

Через збільшення протікання, капітан МКС американський астронавт Кріс Кессіді та два російські космонавти Іван Вагнер та Анатолій Іванишин декілька тижнів тому ізолювалися у російському відсіку МКС, щоб виміряти зміну тиску в інших відсіках. Однак, автоматична перевірка тиску в модулях не виявила джерело протікання.

Цього тижня астронавти ультразвуком перевірили ізоляцію вікон, твітує Кессіді, а на вихідних вони знову проведуть ізоляцію в модулі.

«Жодної шкоди, або ризику для нашої команди немає, але важливо знайти протікання, щоб не втрачати цінний ресурс», - додав він.

Попередня перевірка тиску не заторкнула російський відсік, що включає модуль «Звєзда», який забезпечує підтримку життєдіяльності на російській стороні а також модуль «Поіск», куди пришвартовуються космічні кораблі та відбувається підготовка до виходу у відкритий космос, пише Business Insider.

НАСА та «Роскосмос» намагаються знайти можливість перевірити російський відсік, заявив виданню Business Insider речник НАСА Деніел Гуот. Це може включати безпечну ізоляцію команди в інших відсіках, або використання інших детекторів без закриття відсіків, пояснив він виданню.

Керівник контролю польотів НАСА Джош Метью писав, що два роки тому було зроблено ремонт витоку повітря в кораблі «Союз» і вказував, що «всі зацікавлені у тому, щоб знайти [джерело] до того, як нова місія SpaceX привезе більше людей».

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