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США оголосили про виведення більше 2000 військових з Іраку

Фото: Генерал МаКензі (лівроуч) під час візиту до Афганістану

Вже до кінця вересня США виведуть більше 2 000 військових з Іраку, заявив Голова Центрального командування США генерал Френк МакКензі.

«Завдяки визначному прогресу сил Іраку і в консультації та співпраці з урядом Іраку та нашими партнерами по коаліції, Сполучені Штати вирішили зменшити нашу військову присутність в Іраку з біля 5 200 до 3 000 військових», - заявив генерал.

Попри зменшення, США продовжать допомагати Іраку позбутись «залишків ІДІЛ» в країні і забезпечити «тривалу поразку» ІДІЛ, відзначив генерал і додав, що кінцевою метою є створення сил безпеки Іраку, які могли б «запобігти відновленню ІДІЛ, захистити суверенітет Іраку без зовнішньої допомоги».

В січні деякі політики в Іраку закликали США вивести війська після вбивства іранського генерала Касема Солеймані на території Іраку. Тоді ж США звинуватили Іран у проведенні ракетних пострілів по базах в Іраку, де могли перебувати американські військові.

«Протягом останніх семи-восьми місяців ми мусили спрямовувати ресурси на самозахист, які ми в іншому разі могли присвятити протистоянню з ІДІЛ, - прокоментував генерал МакКензі безпекові ситуацію для військ США в Іраку. - Водночас, ми укріпили позиції, щоб ускладнити для Ірану напади на нас на території Іраку».

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