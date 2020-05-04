Єрмак представив нові ідеї щодо переговорів у Мінську

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-конференції, організованої вашингтонським аналітичним центром Атлантична рада, представив ідею підвищення рівня делегації України на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську.

За його словами, відтепер заступником керівника делегації, колишнього президента України Леоніда Кучми, стане віце-прем’єр Олексій Резніков. Делегація також буде посилена представниками відповідних міністерств на рівні не нижче заступника та профільних комітетів Верховної ради.

«Ми сподіваємося, що таке підсилення нашої делегації в Мінську приведе до того, що на такий крок підуть росіяни і перемовини у тристоронній контактній групі між Україною і Росією за посередництва ОБСЄ стануть більш ефективними», - сказав він за допомогою відеозв’язку.

Також він прояснив позицію української влади щодо ідеї створення консультативної групи в рамках Мінську процесу.

«Відповідно до Мінських домовленостей, Україна повинна погодити три законодавчі акти з представниками території – зазначив він. - Кого ж Україна сприймає як представників території? Україна сприймає як представників території представників громадянського суспільства, громадян України (…) у яких є єдине українське громадянство, які не приймали участі у війні проти України, які вимушено залишилися на окупованій території, які не є сьогодні злочинцями, які не вбивали наших воїнів, які не приймали злочинних рішень».

Безумовно є досягнення. Сьогодні ми звільнили з полону 131 людину. Але продовжують стріляти, не закінчена програма щодо розмінування. Досі не допущений Червоний хрест а без цього неможливо продовжувати ефективно знаходити всіх наших людей, які є на непідконтрольній території.

Саме з цими людьми українська влада, говорить Єрмак, готова спілкуватися в рамках Мінського процесу, де є три сторони переговорів – Україна, Росія та ОБСЄ. Він також додав, що Україна ніколи не буде вести переговори із представниками так званих ЛНР/ДНР.

За його словами, українська сторона докладає максимум зусиль для виконання рішень саміту лідерів Нормандського формату, що відбувся у грудні у Парижі.

«На жаль, я змушений вам сказати, що багато з цих домовленостей ще досі не виконані. Безумовно є досягнення. Сьогодні ми звільнили з полону 131 людину. Але продовжують стріляти, не закінчена програма щодо розмінування. Досі не допущений Червоний хрест, а без цього неможливо продовжувати ефективно знаходити всіх наших людей, хто є на непідконтрольній території. І ще досі не узгоджені три нові місця для розведення», - сказав він.

Саме тому, сказав Єрмак, він, за дорученням президента, запропонував представникам всіх інших трьох країн, які є учасниками Норманського формату, «долучитися і особисто приїхати до Мінська, щоб побачити, що відбувається і чому не виконуються домовленості».

Дивіться також: Час-Тайм. 150 мільйонів доларів Україні виділить Світовий Банк