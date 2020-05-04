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Єрмак представив нові ідеї щодо переговорів у Мінську

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-конференції, організованої вашингтонським аналітичним центром Атлантична рада, представив ідею підвищення рівня делегації України на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську.

За його словами, відтепер заступником керівника делегації, колишнього президента України Леоніда Кучми, стане віце-прем’єр Олексій Резніков. Делегація також буде посилена представниками відповідних міністерств на рівні не нижче заступника та профільних комітетів Верховної ради.

«Ми сподіваємося, що таке підсилення нашої делегації в Мінську приведе до того, що на такий крок підуть росіяни і перемовини у тристоронній контактній групі між Україною і Росією за посередництва ОБСЄ стануть більш ефективними», - сказав він за допомогою відеозв’язку.

Також він прояснив позицію української влади щодо ідеї створення консультативної групи в рамках Мінську процесу.

«Відповідно до Мінських домовленостей, Україна повинна погодити три законодавчі акти з представниками території – зазначив він. - Кого ж Україна сприймає як представників території? Україна сприймає як представників території представників громадянського суспільства, громадян України (…) у яких є єдине українське громадянство, які не приймали участі у війні проти України, які вимушено залишилися на окупованій території, які не є сьогодні злочинцями, які не вбивали наших воїнів, які не приймали злочинних рішень».

Безумовно є досягнення. Сьогодні ми звільнили з полону 131 людину. Але продовжують стріляти, не закінчена програма щодо розмінування. Досі не допущений Червоний хрест а без цього неможливо продовжувати ефективно знаходити всіх наших людей, які є на непідконтрольній території.
Андрій Єрмак

Саме з цими людьми українська влада, говорить Єрмак, готова спілкуватися в рамках Мінського процесу, де є три сторони переговорів – Україна, Росія та ОБСЄ. Він також додав, що Україна ніколи не буде вести переговори із представниками так званих ЛНР/ДНР.

За його словами, українська сторона докладає максимум зусиль для виконання рішень саміту лідерів Нормандського формату, що відбувся у грудні у Парижі.

«На жаль, я змушений вам сказати, що багато з цих домовленостей ще досі не виконані. Безумовно є досягнення. Сьогодні ми звільнили з полону 131 людину. Але продовжують стріляти, не закінчена програма щодо розмінування. Досі не допущений Червоний хрест, а без цього неможливо продовжувати ефективно знаходити всіх наших людей, хто є на непідконтрольній території. І ще досі не узгоджені три нові місця для розведення», - сказав він.

Саме тому, сказав Єрмак, він, за дорученням президента, запропонував представникам всіх інших трьох країн, які є учасниками Норманського формату, «долучитися і особисто приїхати до Мінська, щоб побачити, що відбувається і чому не виконуються домовленості».

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Час-Тайм. 150 мільйонів доларів Україні виділить Світовий Банк
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Час-Тайм. 150 мільйонів доларів Україні виділить Світовий Банк

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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