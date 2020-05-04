Єрмак запевнив, що НАБУ залишається незалежним, прокоментував скандал із братом та справу Чорновол

«Це була спланована кількамісячна операція, ціллю якою була дискредитація влади в Україні». Так керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував скандал із оприлюдненням нардепом від «Слуги народу» Гео Леросом відеозаписів, на яких його брат Денис, нібито, веде переговори про призначення неназваних осіб на посади в органи влади.

Про це він сказав під час онлайн-конференції, організованої вашингтонським аналітичним центром Атлантична рада. За його словами, цей скандал підтвердив, що ніякої корупції в Офісі президента України немає.

«Саме тому в той же день, коли з’явилися ці записи, а хочу нагадати, що вони з’явилися за день до голосування банківського закону і закону про землю в парламенті - що там відбувалися навколо, я думаю, ви дуже добре знаєте - я звернувся до правоохоронних органів, які ще не завершили до кінця розслідування, але мені вже зрозуміло і не лише мені, що це була спланована кількамісячна операція, ціллю якою була дискредитація влади в Україні».

Також Єрмак, відповідаючи на питання учасників онлайн-конференції, прокоментував слова директора НАБУ Артема Ситника, який минулого тижня в парламенті розповів, що певний олігарх хоче його звільнення.

«Ще раз хочу вам сказати, що з Офісу президента ніяких ініціатив з цього боку не було. Знаю, що були якісь розмови, консультації, навіть починався збір підписів у парламенті, але мені поки що невідомо, щоб будь-який законопроект з цього приводу вносився в порядок денний парламенту», - сказав Єрмак.

За його словами, Офіс президента завжди підтримував незалежність цієї установи, має щодо неї значні очікування і сподівається, що НАБУ буде працювати ще більше ефективно.

Коментуючи висунуті Державним бюро розслідувань підозри, включно із навмисним вбивством, колишній народній депутатці та активістці Майдану Тетяні Чорновол, Єрмак розповів про створення громадської ради, яка буде розглядати подібні справи.

«Найближчим часом за сприяння Офісу президента почне працювати громадська рада, яка буде складатися зі справжніх героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є совістю нашої нації. І всі такі справи, як стосовно пані Чорновол, будуть у тому числі виноситися на громадське обговорення цієї ради. Суспільство, яке заплатило таку високу ціну за свою незалежність, за свою свободу, має право сьогодні задавати питання, але не заважаючи правосуддю, шляхом громадського діалогу, без використання будь-яких політичних мотивів, політичної заангажованості».

За його словами, склад та керівники цієї ради можуть бути представлені вже цього тижня, а серед напрямків її роботи буде і реабілітація військовослужбовців та контроль за обміном полоненими. У той же час, сказав він, для команди президента Зеленського одним із пріоритетів була і залишається незалежність роботи правоохоронних органів.

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