Єрмак сподівається, що місцеві вибори відбудуться восени на всій території країни

Місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня 2020 року і ця дата залишається без змін, заявив під час онлайн-конференції, організованої вашингтонським аналітичним центром Атлантична рада, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Раніше українські ЗМІ, з посиланням на власні джерела, повідомляли про можливе перенесення дати виборів на весну. За опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», проведеним в середині квітня, через пандемію коронавірусу, 56% опитаних підтримали ідею провести вибори взимку, а 43% - не проти прийти на дільниці аж навесні.

«Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори на всій території України, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях, загалом на всій території нашої країни, – сказав Єрмак. - І ці вибори, за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі».

За його словами, виконання принципів Копенгагенської конвенції дасть «можливість виконати всі українські умови з безпеки, а саме - виведення іноземних формувань, передачу кордону під контроль України та інші».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що проведення місцевих виборів на територіях, непідконтрольних українській владі, можливе відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі копенгагенських критеріїв.

Також Єрмак висловив сподівання, що запроваджені США та ЄС санкції у відповідь на агресію Росії в Україні залишатимуться в силі до повного повернення всіх територій, включно з Кримом, Україні.

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