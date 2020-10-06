США закликали владу Білорусі звільнити працівників американської компанії, громадянина США Шклярова та інших несправедливо затриманих

У своїй заяві помічник Держсекретаря США Роберт Дестро, який опікується питаннями захисту прав людини, закликав владу Білорусі звільнити політичних в‘язнів і, зокрема висловив занепокоєння через арешт чотирьох співробітників американської компанії, керівник якої підтримав протестувальників у Білорусі.

«Мене непокоїть зростання кількості політичних в‘язнів протягом минулих місяців в Білорусі. Влада Білорусі має негайно звільнити всіх несправедливо затриманих, включаючи несправедливо затриманого громадянина США Віталія Шклярова, заарештованого 29 липня», - написав Дестро у Twitter

«Мене також глибоко непокоїть те, що 4 співробітники американської компанії PandaDoc залишаються затриманими білоруською владою після того, як керівник компанії зайняв принципову позицію у солідарності з мирними протестувальниками. Влада має звільнити довільно затриманих і притягнути тих, хто словживає повноваженнями до відповідальності», - йдеться в твіті посадовця.

В своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ 1 жовтня, посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор надав деталі арешту Шклярова. Шклярова було заарештовано 29 липня під час візиту до батьків до Гомеля, коли він купував кавун для матері. «Віталію вистачило часу лише на те, щоб відправити повідомлення в Telegram-каналі зі словами: «Арештований». Йому було висунуто звинувачення в оргоанізації заходів у місті, яке він не відвідував від імені кандидата, якого він ніколи не зустрічав в день, коли він з родиною перебував у Сполучених Штатах», - наголосив Гілмор.

Під арештом, Віталія піддавали потужному психологічному тиску та фізичному насильству, заявив посол.

17 вересня США та 16 інших держав ОБСЄ задіяли «Московський механізм», в рамках якого міжнародна місія розслідуватиме повідомлення про серйозні порушення прав людини та жорстоке поводження в Білорусі.

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