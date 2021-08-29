Президент Байден з дружиною вшанували пам’ять загиблих під час вибуху в Афганістані

Президент та перша леді США Джо та Джил Байден у неділю прибули на військову базу у м.Довер, штат Делавер, для участі в церемонії вшанування пам’яті 13 військових, які загинули в Афганістані минулого тижня під час вибуху біля аеропорту Кабула.

“Президент і перша леді зустрінуться з сім'ями загиблих американських військовослужбовців, які віддали своє життя, щоб врятувати американців, наших партнерів та наших афганських союзників у Кабулі”, - повідомили у Білому домі.

Після цього Верховний головнокомандувач США з дружиною візьмуть участь у «почесній передачі» - цей військовий ритуал отримання тіл загиблих під час боїв за кордоном.

Вибух, внаслідок якого загинули, серед інших, американські військові, стався минулого тижня, коли тисячі людей зібралися біля аеропорту, намагаючись залишити Афганістан після захоплення країни талібами. Тоді загинуло щонайменше 170 афганців та 13 військових США.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання ІДІЛ-К в Афганістані.

З аеропорту в Кабулі триває евакуація. З 14 серпня з Афганістану було евакуйовано більше 110 000 осіб, згідно з офіційними даними США.

У неділю, 29 серпня, Державний департамент США оприлюднив заяву про домовленість майже сотні країн світу з Талібаном вивезти безпечно з Афганістану своїх громадян та афганців, які мають дозвільні документи на виїзд.

“Ми отримали запевнення від талібів, що всім іноземним громадянам та громадянам Афганістану, що мають дозвіл на подорожі від наших країн, дозволять безпечно та впорядковано прибути до пунктів відправлення та виїхати за межі країни. Ми продовжимо видавати документи на подорожі для афганців. І ми чітко очікуємо і маємо зобов'язання від талібів, що ці люди зможуть подорожувати у відповідні країни”, - мовиться у документі.

Заява написана від імені майже 100 країн світу, серед яких США та Україна. Документ також підписали генеральний секретар НАТО та Верховний представник ЄС із закордонних справ.

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