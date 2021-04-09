Путін може переслідувати три цілі на сході України - західні ЗМІ про ескалацію в регіоні

На тлі повідомлень про накопичення Росією сил поблизу кордонів України, зростання кількості випадків порушення режиму припинення вогню на сході, західні ЗМІ розмірковують чого саме домагається президент РФ Володимир Путін своїми діями в регіоні.

Серед аналітиків поширені три теорії стосовно намірів Росії на Донбасі, пише Нік Пейтон Уолш в статті для CNN.

Якщо Москва сподівається, що накопичення сил означатиме, що телефони дзвонитимуть частіше і дипломатія переможе, тоді краще, щоб це відбулось швидко​

- Фактична анексія Донбасу через заповнення непідконтрольної урядові України території так званими російськими «миротворцями». Такі дії, пише Уолш, практично гарантовано викличуть додаткові західні санкції, але для Росії означатимуть лише закріплення вже існуючої ситуації.

- Встановлення контролю над шляхом з Донбасу до Криму. Для Росії такий варіант вирішить проблеми постачання до Криму, але російські сили в цьому коридорі, затиснуті між Азовським морем та краще ніж раніше екіпірованим українським військом, будуть дуже вразливими, йдеться в статті.

- Використання нарощування напруги для того, щоб покращити позицію у переговорах із Заходом. Цей варіант, стверджує аналітик, ґрунтується на припущенні, що «голова Кремля завжди приймає найкращі рішення». «Якщо Москва сподівається, що накопичення сил означатиме, що телефони дзвонитимуть частіше і дипломатія переможе, тоді краще, щоб це відбулось швидко», - завершує свою статтю Уолш.

Своїми діями на сході України Путіну, щонайменше, вдалось привернути увагу Заходу, йдеться в редакційній статті The Washington Post від 8 квітня. Видання вказує на те, що відбулась низка дзвінків високопосадовців США, Британії та НАТО з керівництвом України, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель підняли питання безпеки в Україні під час розмови з Путіним.

Якщо дипломатії не буде достатньо, щоб зупинити ескалацію агресії, США можуть надіслати більше устаткування українським збройним силам, а Європа має бути готовою ввести санкції проти «Північного потоку - 2»

Однак, видання закликає Захід бути готовим до того, що дипломатичні заходи не зможуть зупинити Путіна. В такому випадку, США можуть надіслати більше устаткування українським збройним силам, а Європа має бути готовою ввести санкції проти «Північного потоку - 2», йдеться у статті.

Російські та українські аналітики скептичні щодо того, що Путін планує провести повний наступ на Україну, пише видання, але він може спробувати завдати швидкого удару, «а потім вимагати політичних поступок від Зеленського в обмін на нове припинення вогню. Він [Путін] також може сподіватись зашкодити зусиллям Байдена з відбудови відносини США та Європи, наголошуючи на різниці у підходах стосовно України по обидва боки Атлантики».

Путін настільки засмутився через коментар Байдена про вбивцю, що надіслав 28 000 російських військових до кордону з Україною

«Путін настільки засмутився через коментар Байдена про вбивцю, що надіслав 28 000 російських військових до кордону з Україною». З такою назвою вийшла стаття Fox News 8 квітня.

Видання наводить слова Павла Баєва, аналітика Норвезького інституту миру про те, що Путін є «більше маніпулятором, аніж військовим». «Війна - завжди ризик і гра, - зауважує Баєв в коментарі Fox News. - Гадаю, він [Путін] більше схильний до вихвалянь, позерства, або «гри м‘язами», аніж реальних дій».

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