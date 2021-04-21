Ініціативу зі збільшення оборонної підтримки Україні обговорив сенатор США Менендес з Кулебою

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес провів телефонну розмову з очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Розмова відбулась у вівторок, напередодні розгляду в сенатському комітеті законопроекту щодо «Безпекового партнерства з Україною».

У разі затвердження, законопроект «збільшить військову допомогу Україні в цей критично важливий час і надішле потужний сигнал нашим друзям в регіоні», написав Менендес в соцмедіа. Проект передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги Україні, включно з наданням летальної зброї.

Під час розмови йшлося про масштабне нагромадження військ поблизу східного кордону України а також агресію в Чорному та Азовському морях, зазначив сенатор.

Кулеба поінформував сенатора про поточний стан безпекової ситуації, а сенатор, в свою чергу, висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України і заявив, що очікує на схвалення комітетом законопроекту, заявили в МЗС.

Співавторами законопроекту, внесеного до Сенату 17 березня, стали сенатори від обох провідних партій США: Джим Ріш, Боб Менендес, Роб Портман, Джин Шагін, Кріс Мерфі та Джим Баррассо.

Для того, щоб набути сили закону, законопроект має бути затверджено в Комітеті, проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом.

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