На крок ближче до Марсу. Після низки невдалих спроб, прототип ракети Starship успішно приземлився

Після чотирьох невдалих випробувань, прототип ракети Starship SN15 успішно провів 6-хвилинний переліт та повернувся на платформу. Попередні випробування завершувались вибухами під час приземлення, або незабаром після нього.

Цього разу після приземлення, на базі прототипу ракети можна було побачити невеликий вогонь, який швидко затушили.

Успішне випробування співпало із 60-тою річницею польоту американця в космос.

НАСА планує використати ракети Starship, щоб здійснити політ двох американських космонавтів на Місяць і «прокласти шлях для тривалого освоєння Місяця». Відповідний контракт між НАСА та SpaceX, компанією, якою керує Ілон Маск, було підписано в квітні.

Згідно з планом, ракета НАСА доставить чотирьох астронавтів на місячну орбіту. Звідти два астронавти перейдуть до модуля SpaceX для посадки на Місяць. Астронавти проведуть тиждень досліджуючи поверхню Місяця, а потім повернуться на ракету НАСА «Оріон» на орбіті і звідти відлетять назад на Землю, повідомили в НАСА.

В рамках програми, на Місяць вперше буде доправлено жінку-астронавта а також особу небілої раси.

«Це критично важливий крок для людства на шляху тривалого освоєння Місяця, - заявила Кеті Луедерс, заступниця адміністратора Директорату операцій польотів НАСА. - Це також крок на шляху до місій далі у Сонячну систему, включаючи на Марс».

Раніше Маск заявляв, що ракета Starship, яка за планом конструкторів, буде спроможною надіслати 100 тон вантажу та людей на Місяць та Марс, зможе дістатись Червоної планети ще до 2030 року.

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