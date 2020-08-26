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Заступник Держсекретаря Біґен прибув до Києва

Заступник Державного секретаря США Стівен Е. Біґен прибув до української столиці. Про це повідомило посольства США в Україні на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

Під час перебування в Україні, Біґен проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, іншими високопосадовцями, а також представниками громадянського суспільства, повідомили у посольстві США в Україні.

Заступник Майка Помпео відвідує Київ в рамках дипломатичної місії з 24- 27 серпня до столиць Литви, Росії, України та Австрії.

Як раніше повідомило посольство США, у Вільнюсі, Москві та Києві представник Держдепу зустрічається з вищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних та міжнародних питань.

А відтак у Відні 27 серпня він зустрінеться з колегами з Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), щоб обговорити питання регіональної безпеки та прав людини.

Цього тижня Біґен здійснює візити до Вільнюса, Москви та Києва "для зустрічей із урядовцями та обговорення регіональних і міжнародних проблем", раніше повідомив Держдеп США.

Підчас зустрічі з головою МЗС Росії Біґен «засудив застосування насильства проти народу Білорусі і висловив підтримку суверенітету Білорусі та права народу на самовизначення», - написала у Twitter речниця американського посольства в Росії Ребекка Росс.

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Час-Тайм. Білорусь, Навальний: про що саме заступник держсекретаря США говорив з Лавровим?
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Час-Тайм. Білорусь, Навальний: про що саме заступник держсекретаря США говорив з Лавровим?

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