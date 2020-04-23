США в ОБСЄ згадали американського медика, який загинув на Донбасі і висловили занепокоєння зростанням насильства в Криму на тлі пандемії

Три роки тому, 23 квітня 2017 року, американський медик Джозеф Стоун, який перебував у спостережній місії ОБСЄ, загинув від міни. Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив посол США в організації Джеймс Гілмор.

Засідання вперше проводилось у режимі онлайн.

«Сьогодні особливо скорботний день для Спеціальної спостережної місії, - заявив Гілмор. - 23 квітня - треті роковини загибелі Джозефа Стоуна, амерканського медика зі Спостережної місії, який загинув від вибуху міни в 2017 році»

Росія, та її представники використовують пандемію, щоб далі обмежити пересування місії на сході України

Його смерть привертає увагу до складнощів з якими стикається в своїй роботі місія ОБСЄ, зауважив посол, відзначивши, що в умовах пандемії, роботу місії ще більше ускладнює «необхідність провадити заходи, щоб стримувати COVID-19, практикувати соціальне дистанціювання, необхідне для захисту спостерігачів і тих, з ким вони спілкуються».

Росія, та її представники використовують пандемію, щоб далі обмежити пересування місії на сході України, заявляє Гілмор.

Говорячи про ситуацію в Криму, Гілмор від імені США, висловив занепокоєння планами Москви, яка, за повідомленнями, хоче призвати 3300 українців з Криму до лав російських збройних сил.

«Це збільшить загальну кількість українців з Криму, яких силоміць призвали до російських збройних сил до більше ніж 22 000, - наголосив Гілмор. - Це пряме порушення міжнародного права».

Нас непокоїть поновлення скандально відомих своїми насильницькими діями бойовиків «Самооборони Криму» та «Казацьких братерств», які, за повідомленнями, отримали повноваження на забезпечення виконання правил карантину

Він також наголосив на занепокоєнні США неправомірним утриманням у російських в‘язницях українських громадян через їх опозицію до окупації. «Нас непокоїть доля активіста «Кримської солідарності» Яшара Муедінова, якого, за повідомленнями утримують в каральній психіатрії з 2 квітня».

США закликали Росію припинити репресії проти кримських татар, звільнити політичних в‘язнів і скасувати заборону Меджлісу.

Крим потерпає від ще однієї кризи у вигляді пандемії COVID-19. «Нас непокоїть поновлення скандально відомих своїми насильницькими діями бойовиків «Самооборони Криму» та «Казацьких братерств», які, за повідомленнями, отримали повноваження на забезпечення виконання правил карантину», - зауважив посол.

Посол наголосив - справжній масштаб поширення коронавірусу в Криму невідомий через те, що Росія вдається до залякувань та репресій проти незалежних голосів в Криму.

«Ми підтверджуємо, що Крим - неподільна частина суверенної України», - йдеться в заяві.

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