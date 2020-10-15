Президент Зеленський озвучив нові запитання для опитування

Президент України Володимир Зеленський озвучив друге із п'яти запитань, які він пропонує винести на опитування 25 жовтня. Воно стосуватиметься створення на Донбасі вільної економічної зони. Як пояснили в Офісі президента, йдеться насамперед про підконтрольну уряду частину Донецької та Луганської областей.

"Пришвидшити процес повернення Донбасу, спростити реінтеграцію, відійти від традиційно пасивного очікування позитивного рішення можна лише за рахунок більш проактивної та ініціативної нашої позиції. Привабливої та перспективної насамперед для всього регіону. Виходимо саме з тієї мотивації, що створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції", - пояснюють мету можливого створення вільної економічної зони в Офісі президента.

Глава держави констатує, що спрощення ведення бізнесу в близьких до лінії розмежування районах Донбасу здатне вплинути на громадську думку і на окупованих російськими найманцями територіях. "Прискорений економічний розвиток з нашого боку лінії розмежування на Донбасі може бути й наочним аргументом для абсолютно всіх мешканців тимчасово окупованої території обирати саме Україну", - йдеться у роз'ясненні ОПУ.

Напередодні Володимир Зеленський назвав перше запитання, відповідь на яке він хоче отримати від громадян в день проведення в країні місцевих виборів. Воно стосувалося посилення кримінальної відповідальності за корупцію. Президент запропонував громадянам висловитися щодо запровадження довічного ув'язнення за "корупцію в особливо великих масштабах".

В Офісі президента зазначають, що опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків і проводиться лише з метою вивчення громадської думки. Водночас опозиційні політики критикують саму ідею проведення опитування в один день із місцевими виборами. Депутат із фракції Європейська солідарність Вікторія Сюмар назвала опитування "нечесною грою", спрямованою на мобілізацію свого електорату на місцевих виборах.

Критики ідеї також звертають увагу на незрозуміле джерело фінансування опитування. Адже урядовці запевнили, що у державному бюджеті кошти на ідею президента не передбачені.

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