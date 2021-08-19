Ринок праці у США відновлюється. Кількість звернень за допомогою з безробіття - найнижча за часи пандемії

Новий звіт Міністерства праці США, оприлюднений e четвер, зафіксував найменшу тижневу кількість подань на допомогу з безробіття з часу початку пандемії.

Минулого разу таку низьку кількість фіксували 14 березня 2020 року, в час оголошення пандемії COVID-19, повідомили у відомстві.

«Це свідчить про важливий прогрес у нашому економічному відновленні», - заявив президент США Джо Байден у своєму коментарі до звіту.

У Білому домі заявили, що економічне відновлення стало можливим завдяки політиці адміністрації Байдена та віце-президентки Камали Гарріс.

За минулий тиждень вперше за допомогою звернулось 348 000 осіб.

Кількість людей, які вперше звертались за допомогою з безробіття на піку коронавірусних обмежень досягала 900 000 за тиждень.

Зменшення заявок на допомогу з безробіття є гарним знаком відновлення економіки. Однак, як повідомляв «Голос Америки», оприлюднене минулого тижня дослідження споживчих настроїв засвідчило негативні зміни.

Індикатор споживчої впевненості у США у серпні знизився на 13,5% до 70%. Це падіння поступається лише показникам зафіксованим на початку пандемії у 2020-му році та під час рецесії у США восени 2008-го року, йдеться в дослідженні Університету Мічигану.

Автор дослідження, економіст Річар Куртен, заявив, що споживачі вважають, що ситуація в економіці у наступні кілька місяців погіршуватиметься. За його словами, дані також віддзеркалюють розчарування тим, що пандемії не закінчиться так скоро, як очікувалось.

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