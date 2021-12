Російський мільярдер Абрамович домігся змін у книзі про Путіна

Один із найбагатших бізнесменів Росії Роман Абрамович відкликав позов проти видавництва HarperCollins і британської авторки книги про президента Росії Володимира Путіна, домігшись змін у тексті.

Адвокати Абрамовича на суді в Лондоні заявляли, що їхній клієнт обурений і відкинув припущення в книзі журналістки Кетрін Белтон про використання його багатств в інтересах Кремля.

Мені це було схожим на багатосторонню операцію Кремля проти України...

Книга Кетрін Белтон видана 2020 року під назвою «Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію, а потім пішов у наступ на Захід» (Putin’s People: how the KGB took back Russia and then took on the West) стала результатом багаторічного розслідування журналістки, яка працювала в Росії кореспонденткою газети Financial Times.

Книга простежує, як Володимир Путін здобув владу, і як при цьому багато його колег з радянської спецслужби КГБ здобули високі державні посади та розбагатіли.

Кетрін Белтон, коментуючи домовленість її видавництва з Абрамовичем, заявила, що впродовж року вона почувалася стороною «війни на виснаження, в якій HarperCollins і я зазнали бомбардування судовими позовами з усіх сторін: від чотирьох російських мільярдерів та нафтового чемпіона Кремля - компанії Роснефть».

«Хоча позивачі заперечували узгодження їхніх дій, мені це було схожим на багатосторонню операцію Кремля проти України, в якій він намагається виснажити Захід і змусити піти на поступки щодо розширення НАТО», - написано в офіційній заяві журналістки.

Ті твердження не мали доказів.

Вона подякувала видавництву за підтримку у судовому захисті і додала: «На щастя, від долі моєї книги не залежать життя десятків мільйонів людей. Тому ми сьогодні задоволені досягненням врегулювання».

Два інші позивачі: російські підприємці Михайло Фрідман і Петро Авен погодилися владнати свої претензії до видавництва поза судом ще до першого слухання справи у Лондоні 28 липня.

Абрамович особливо заперечував, що придбав лондонський футбольний клуб Челсі для того, щоб покращити імідж Москви і збільшити російський вплив на Заході.

«Ми задоволені, що HarperCollins та авторка попросили вибачення у пана Абрамовича і погодилися на зміни в книзі, щоб усунути неправдиві твердження про нього. Ті твердження не мали доказів», - сказав речник мільярдера, якого цитує Reuters.

Домовленість передбачає виплату відшкодування, але його сума не названа, лише сказано, що гроші перерахують на одну з доброчинних організацій.

Видавництво HarperCollins визнало, що в книзі були окремі неточності, які будуть виправлені.

У заяві Кетрін Белтон сказано, що вона і видавництво погодилися «доповнити коментарі зроблені речником Романа Абрамовича, виправити помилку щодо володіння Абрамовичем Сібнєфтю і подати чіткіший опис мотивів придбання паном Абрамовичем Челсі, щодо яких так багато суперечок, щоб показати, що від самого початку не йшлося про це як про факт».

