Не лише Британія, але й Швейцарія відмовила у проживанні російському олігарху Абрамовичу

У Швейцарії оприлюднено інформацію, що Роману Абрамовичу, якого називають одним з найбагатших російських олігархів, відмовили у дозволі жити у цій країні.

Абрамович подавав прохання жити у містечку Верб’є у липні 2016 року, і місцева влада швейцарського кантону Вале задовольнила його, але дозвіл відмовилися затверджувати федеральні органи.

Адвокати мільярдера намагалися заборонити публікацію минулорічного звіту швейцарської поліції, в якому Абрамовича названо можливою загрозою для репутації та безпеки країни.

Швейцарське видання 24heures одним з перших надрукувало інформацію про те, що федеральна поліція вважає можливими причетність олігарха до відмивання грошей та зв’язки зі злочинними організаціями.

При цьому у публікаціях наголошено, що поліція не пояснює на чому базуються підозри. Тому, як сказано у статті, “їх неможливо підтвердити”.

24heures цитує адвоката Абрамовича Даніела Ґласла проте, що “будь-які припущення, що пан Абрамович був причетний до відмивання грошей, чи мав контакти зі злочинними організаціями повністю неправдиві”.

Ім’я Романа Абрамовича є у списку наближених до президента Путіна осіб, що був поданий Міністерством фінансів США у січні у процесі запровадження санкцій щодо Росії, хоча він особисто не перебуває під санкціями.

Також у травні цього року стало відомо, що 51-річний росіянин зі статками близько $9 мільярдів не зміг поновити візу до Великої Британії.

Британські проблеми у Абрамовича виникли на тлі заяв Лондона про перегляд віз 700 заможних росіян в умовах різкого погіршення відносин з Москвою.

Ізраїльські джерела згодом повідомляли, що Абрамович скористався єврейським походженням, щоб отримати ізраїльський паспорт, який на відміну від російського, дає йому можливість відвідувати Британію без візи.

Романа Абрамовича вважають одним з наближених до російської влади підприємців, і походження його багатств викликало запитання, але у жодній країні досі йому не висували офіційних кримінальних обвинувачень.

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