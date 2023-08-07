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- Голос Америки
США схвалили відправлення в Україну першої партії танків Abrams
США офіційно схвалили відправлення в Україну першої партії важких танків Abrams та супровідного обладнання до них. Про це повідомив помічник міністерки Сухопутних сил США з питань закупівель, логістики та технологій Дуглас Буш.
"Вони готові. Тепер їх потрібно доставити в Європу, а далі в Україну разом з усім, що йде разом з ними: боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Це не тільки танки, це весь пакет", - заяву Дугласа Буша цитує видання CNN. При цьому посадовець не уточнив, скільки саме танків буде в першій партії.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Польща заявила про відкриття у Познані сервісного центру для танків американського виробництва Abrams. Цього року поляки замовили 250 найсучасніших бойових танків Abrams на додаток до 116 модернізованих.
У травні в Німеччині США розпочали навчання українських військових на танках Абрамс. Білий дім повідомляв про намір надати Україні 31 танк.
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Росія була проти перемовин у Саудівській Аравії - речник Держдепу
Ми вже давно говорили, що для Китаю було би добре відіграти певну роль у припиненні війни в Україні.Метью Міллер, речник Дреждепу США
Речник Дреждепу США Метью Міллер прокоментував результати переговорів у м. Джидда, що в Саудівському королівстві. За словами посадовця, РФ нині відмовляється від мирних перемовин, але у будь-якому потенційному мирному процесі має лідирувати Україна.
"Саудівська Аравія була господаркою цих переговорів, вони зробили це на прохання України. Ми вважаємо, що їхнє рішення організувати такі перемовини було продуктивним. Так само, як ми вважали продуктивним те, що пару місяців тому вони запросили президента Зеленського приїхати до Саудівської Аравії. Тому я б не хотів заявляти, хто зараз лідирує у цих переговорах.
Нагадаю, що мирні переговори з Росією зараз не ведуться. Тому що Росія відмовилась брати участь у змістовних, повноцінних мирних переговорах. Якщо колись такі перемовини й почнуться, то не з російського боку, лідером буде саме Україна. Своєю чергою, Сполучені Штати будуть раді відіграти будь-яку роль, яка буде корисною для підтримки наших українських партнерів. І ми привітаємо будь-яку іншу країну, яка також захоче відіграти корисну роль", - сказав Міллер журналістам.
Росія, очевидно, була проти цих перемовин. Ви бачили, як протягом вихідних Росія критикувала цю зустріч і критикувала сам факт, що ця зустріч відбулась.Метью Міллер, речник Дреждепу США
За словами речника Держдепу, США вітають участь Китаю у цих перемовинах та заохочують потенційний вклад Пекіна у припинення війни в Україні, за умови їхньої поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності.
"Ми дійсно вважаємо, що участь Китаю була продуктивною. Я не буду говорити про подробиці зустрічі, бо вона була приватною. Але ми вважаємо, що їхня участь була продуктивною. Ми вже давно говорили, що для Китаю було б добре відіграти певну роль у припиненні війни в Україні. За умови, якщо ця роль поважала б територіальну цілісність України та її суверенітет. Ми взагалі вважаємо, що для країн корисно бути присутніми та чути безпосередньо позицію України", - зауважив Міллер.
Представник Держдепу також зазначив, що офіційні посадовці США провели власну зустріч із представниками Китаю, в рамках перемовин у Саудівській Аравії.
"Зазначу, що Росія, очевидно, була проти цих перемовин. Ви бачили, як протягом вихідних Росія критикувала цю зустріч і критикувала сам факт, що ця зустріч відбулась. Ми вважаємо, що це продуктивно для будь-якої країни приїхати й почути безпосередньо від України про занепокоєння українців. І було продуктивно, що Китай саме так і вчинив. Також, окрім участі у самих перемовинах, заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд і радник з нацбезпеки Джейк Салліван провели коротку окрему зустріч зі спеціальним посланником Китаю", - каже Міллер.
Нагадаємо, що перемовини у м. Джидда відбулись на минулих вихідних, 5–6 серпня. Темою зустрічей було мирне врегулювання війни в Україні. Окрім представників Києва, до перемовин долучились загалом понад 40 держав. Серед них - США, Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Велика Британія, Мексика, Туреччина, Індонезія, Японія, Чилі, країни Євросоюзу та інші.
Дивіться також: Позиція США та очікування напередодні зустрічі в Саудівській Аравії.
- Голос Америки
Понад 3 000 військових ВМС США прибули у Червоне море для стримування Ірану
Понад 3000 американських морських піхотинців та моряків на борту десантних кораблів USS Bataan та USS Carter Hall прибули в Червоне море, щоб протистояти намірам Ірану переслідувати торговельні судна в цьому регіоні, повідомляє Центральне командування ВМС США.
"Ці підрозділи додають значної оперативної гнучкості та потужності, оскільки ми працюємо разом з міжнародними партнерами для стримування дестабілізаційної діяльності та деескалації регіональної напруженості, викликаної переслідуваннями Іраном і захопленням торговельних суден на початку цього року", — заявив речник П’ятого флоту США командир Тім Гокінс, як повідомляє видання The Hill.
Десантний корабель USS Bataan, як повідомляє Центральне командування ВМС, може нести понад два десятки вертольотів і літаків, включаючи конвертоплани MV-22 Osprey і штурмовики AV-8B Harrier, а також кілька десантних катерів. Доковий десантний корабель USS Carter Hall також підтримує ведення операцій для різних вертольотів, тактичних транспортних засобів і десантних катерів.
Минулого тижня, за даними ВМС США, військові кораблі Ірану намагались захопити два нафтових танкери у протоці Ормуз. Один танкер був під прапором Маршаллових островів, інший – Багам.
У бік одного з цивільних суден іранці стріляли, повідомили у ВМС США. Військові кораблі Ірану відступили після того, як на порятунок їм вийшли американський ракетний есмінець у супроводі дрона та літака-розвідника.
З 2021 року, за даними ВМС США, Іран намагався захопити півтора десятка цивільних суден, 5 із них - успішно. Більшість інцидентів трапились довкола Ормузької протоки, яка з’єднує Перську та Оманську затоки й Індійський океан. Через неї проходить до 20% світового експорту нафти.
Напруга між США та Іраном зросла після того, як адміністрація президента Дональда Трампа вийшла з ядерної угоди з Іраном 2015 року та відновила санкції.
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Кулеба у розмові з Блінкеном закликав США надати Україні ракети ATACMS
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили розвиток контрнаступальних зусиль України, нещодавні дискусії у Саудівській Аравії й довгострокові домовленості про безпеку між двома країнами. Про телефонну розмову, що відбулась у понеділок, 7 серпня, повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.
“Держсекретар підтвердив непохитну та постійну підтримку Сполученими Штатами захисту України від агресії Росії та підтвердив незмінну підтримку сильної української армії та підзвітних оборонних інституцій”, - заявив Міллер.
Своєю чергою, Дмирто Кулеба на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter) зазначив, що він закликав США надати Україні ракети великої дальності. “Я подякував США за всю надану допомогу та наголосив на необхідності посилити можливості далекої дії України шляхом надання ATACMS”, зазначив Кулеба.
Цього ж дня, 7 серпня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Марком Міллі, головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. Серед іншого, вони обговорили оперативну обстановку на фронті та оборонні й наступальні операції українських військ.
Експерти про зміну тактики контрнаступу: "ЗСУ пристосовують те, чого навчились на Заході, до поля бою, яке перед ними"
Міжнародні експерти вважають виправданим відхід тактики ведення бою у контрнаступі ЗСУ від тих методів, яких вони навчались на Заході.
Напередодні низка міжнародних ЗМІ повідомили, що українські війська, які навчались на Заході, відмовляються від військової тактики США в їхньому контрнаступі для повернення окупованих територій. За повідомленням NYT, українські підрозділи відмовляються від планів лобового нападу на російські позиції за допомогою складних західних маневрів, натомість виснажують ворога артилерійськими та ракетними обстрілами.
За повідомленнями, західні союзники підштовхували українську армію до агресивнішої наступальної тактики, мовляв, тривалий конфлікт може виснажити українські запаси боєприпасів, відтак зіграє на руку Росії.
Голос Америки розпитав експертів, наскільки правильно Україна переймає західні тактики ведення бою і чи виправданими є українські методи ведення війни.
Колишній Верховний командувач об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал у відставці Філіп Брідлав вважає, що західні союзники не забезпечили Україну достатньо для ведення маневрової війни, якої навчали українських військових.
“Україна веде війну, яку вона звикла вести; можливо, вони не прийняли цілком маневрову війну, яку ми б хотіли, щоб вони вели. Але пам’ятайте, що маневрова війна вимагає певних речей, зокрема, переваги в повітрі над полем бою. Це те, чого ми не надали Україні. Ми не дали їм можливості встановити перевагу в повітрі на полі бою, тому вони пристосовують те, чого навчились, до того поля бою, яке є перед ними. Думаю, ми маємо дозволити їм боротися так, як вони сподіваються зробити найкраще”, - зазначив Філіп Брідлав.
Подібну точку зору висловив також і експерт "Атлантичної ради" Ієн Бжезинський. “Їм довелося змінити тактику, оскільки вони дізнаються про російські укріплення, російську тактику – що працює, а що ні. Тож це не дивно”.
"Ми, Сполучені Штати, ніколи б не проводили подібну операцію без підтримки з повітря. Тож ми поступилися контролем у повітрі росіянам, або використовуємо гелікоптери, щоб посилити цей український контрнаступ. Попри все це, я все ще оптимістично налаштований щодо того, що цей контрнаступ буде успішним", - додав Бжезинський.
Після початку контрнаступу Україна відкоригувала тактику ведення бою, намагаючись скоротити втрати серед особового складу Збройних Сил і зробивши акцент на більш повільному просуванні, підкріпленому потужною роботою і підтримкою артилерії.
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