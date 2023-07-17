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Українці, які проходять підготовку на Abrams, можуть бути готові до бою за кілька тижнів - медіа
Українські військовики, які проходять підготовку на американських танках Abrams у Німеччині, можуть бути готові до бою за кілька тижнів. Про це пише оборонне видання Stars and Stripes, журналіст якого побував на тренувальному полігоні в Баварії, де навчаються близько 200 українців.
Незабаром вони будуть готові використати ці танки проти російських сил в Україні, розповіли їхні інструктори. Пентагон планує доставити Києву 31 відремонтований танк Abrams до осені цього року.
"Оскільки ми продовжуємо навчати українські Збройні сили на все більш досконалих системах озброєнь, ми продовжуємо дивуватися тому, як швидко вони адаптуються", – сказав речник європейського командування американських сил у Європі Вільям Спікс.
"Вони хочуть знати якомога більше деталей, які ми можемо надати. Вони енергійні, натхненні та готові", – розповів про українців представник американських сил, який брав участь у навчанні на танках Abrams.
Навчання продовжиться після того, як солдати покинуть Німеччину, і будуть налагоджені канали для контактів екіпажів з американськими експертами, якщо виникнуть проблеми, повідомляє видання.
Танки, на яких навчаються українці, відрізняються від тих, що відправлятимуть на поле бою. Бойові танки спочатку модифікують, прибравши чутливі технології, щоб вони не потрапили в руки російських військ, повідомило видання USA Today у травні.
Журналісти відзначають, що танки Abrams можуть бути менш придатні до умов війни в Україні, ніж, до прикладу, німецькі Leopard. Експерти запевняють, що поставки американської техніки мають велике символічне значення, а також становлять інвестицію в довгострокову безпеку України.
Нагадаємо, 7 липня Сполучені Штати оголосили новий пакет допомоги Києву у 800 мільйонів доларів - для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це 42-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень. Він передбачає додаткові боєприпаси ППО, бронетехніку, протитанкову зброю, а також додаткові артилерійські системи та боєприпаси, включаючи касетні.
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"Функціонування Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ", – Кулеба. Відео
"Президент Зеленський офіційно звернувся до президента Туреччини і генерального секретаря ООН з пропозицією продовжити функціонування Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ, щоб позбавити її можливості шантажувати і нас, і весь світ цим питанням", – глава МЗС України Дмитро Кулеба.
- Голос Америки
"Ми всі повинні працювати разом, щоб захистити недоторканність міжнародних вод" - генерал-лейтенант ЦРУ про зернову угоду
Світова економіка та глобальна безпека залежать від здатності та права кожної окремої країни здійснювати навігацію в міжнародних водах. І кожна країна страждає, коли будь-яка інша країна будь-де позбавлена свободи мореплавства. Про це заявив генерал-лейтенант ВПС США, заступник директора з військових питань Центрального розвідувального управління Джон Деніел Кейн, виступаючи на церемонії відзначення 30 років Державної програми партнерства Національної гвардії США.
"Ми щойно чули сьогодні вранці, що Путін знову припинив зернову угоду чи заговорив про це. Кожна країна страждає, коли будь-яка країна будь-де позбавлена свободи мореплавства", - сказав генерал-лейтенант.
Він зазначив, що "переваги міжнародного порядку, заснованого на правилах, не обмежуються лише суходолом".
"Світова економіка та наша спільна безпека вже давно залежать від здатності та права кожної окремої країни здійснювати навігацію в міжнародних водах. Свобода морів завжди була і буде наріжним каменем нашого спільного глобального процвітання. Ми всі повинні працювати разом, щоб захистити недоторканність міжнародних вод від Ормузької протоки до Малаккської протоки та до Тайванської протоки. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо розпадом глобальних каналів постачання, транспортних коридорів, і багатьом із нас може бути відмовлено в доступі до продовольства та енергетичних ресурсів", - сказав Кейн.
Генерал-лейтенант додав, що неспровоковане вторгнення Росії в Україну є "безпрецедентним викликом глобальній безпеці", якому немає виправдання.
"Як гвардієць я особливо пишаюся, що Національна гвардія відіграла роль у підготовці України до захисту від російської агресії. І ті постійні зусилля, які гвардійці продемонстрували, підтримуючи бойові дії в Україні, будь то Каліфорнія чи Вермонт, інші підтримка та партнерство протягом понад 500 днів конфлікту є надзвичайною", - зазначив Джон Кейн.
Генерал США наголосив, що війна Росії проти України вже має глибокі наслідки для всього світу.
"Саме зараз українські сестри та брати виборюють свою свободу. Але навіть для країн, які не беруть участі в конфлікті, спроба Росії підірвати заснований на правилах міжнародний порядок має глибокі наслідки. Ціни на продовольство та енергію в усьому світі стрімко зросли. Жорстока військова тактика Росії призвела до переміщення мільйонів українських мирних жителів, коштувала тисяч невинних життів, а також мільярдів і мільярдів доларів міжнародної допомоги", - сказав Кейн.
Рішення Росії призупинити участь в Чорноморській зерновій угоді "поглибить продовольчу небезпеку та завдасть шкоди мільйонам уразливих людей у всьому світі", заявили в Білому домі.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш також заявив, що "глибоко шкодує" про рішення Кремля "припинити реалізацію Чорноморської ініціативи, включаючи скасування російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря".
"Чорноморська ініціатива - разом із Меморандумом про взаєморозуміння щодо сприяння експорту російських продуктів харчування та добрив - стала рятівним кругом для глобальної продовольчої безпеки та маяком надії в неспокійному світі", - йдеться у заяві.
Кулеба: "В ООН, Туреччини та України достатньо ресурсів забезпечити функціонування зернової угоди, потрібна політична воля", - інтерв'ю
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива продовжить свою роботу навіть після того, як Росія заявила про призупинення своєї участі у ній.
Про це український міністр повідомив у ексклюзивному інтерв’ю "Голосу Америки". Новина про вихід Росії з угоди застала Кулебу у Нью-Йорку, куди він приїхав для участі у засіданні Ради Безпеки, а також відкритих дебатах Генеральної Асамблеї, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України.
В інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Ірині Соломко, Кулеба розповів про те, як Україна збирається протистояти "зерновому шантажу" Росії, а також про боротьбу з російським впливом в ООН та її структурах.
Ірина Соломко, кореспондентка "Голосу Америки": Росія заявила про призупинення своєї участі у так званій "зерновій угоді". Які будуть дії України, Туреччини та ООН? Ви зараз матимете розмову з генсеком ООН, які ваші сподівання?
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: Сьогодні президент України Володимир Зеленський офіційно звернувся до президента Туреччини і генерального секретаря ООН з пропозицією продовжити функціонування Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ, щоб позбавити її можливості шантажувати і нас, і весь світ цим питанням.
Ми вже мали такий досвід. Росія виходила з ініціативи. Але у ООН, Туреччини та України достатньо ресурсів, аби забезпечити функціонування цієї ініціативи за умови наявності політичної волі. І тут ми чітко артикулюємо, що в нас політична воля є. І сьогодні я доведу зміст цього листа до генерального секретаря для того, щоб ООН зміг сформувати свою позицію.
І.С.: Чи підтримує Туреччина цю ініціативу України?
Д.К.: Півгодини тому були підписані відповідні листи, тому ми зараз чекаємо на реакцію і Туреччини, і ООН, і будемо в активному діалозі з ними.
І.С.: Була інформація про те, що Україна готувалася до такого розвитку подій та пропрацьовувала план Б – альтернативні шляхи поставок свого збіжжя.
Д.К.: Тут треба так структурувати. План А – це продовження функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Ми розуміємо, що треба зробити, щоб цього досягнути.
План Б – це постачання українського зерна на світові ринки Чорним морем, але альтернативним маршрутом з альтернативними модальностями. Такий план Б існує.
Проте всі мають розуміти, в тому числі генеральний секретар, що в наших спільних інтересах, щоб це українське збіжжя потрапило на світовий ринок, тому що це єдиний шлях запобігти зростанню цін на зерно у світі
А є ще і план В - найкращий з усіх можливих, просто треба викинути росіян з України, зняти блокаду портів, повернути Україні Крим і прибрати будь-яку загрозу морським торговельним шляхам в акваторії Чорного моря.
І насправді, як би ми не працювали над планом А і планом Б, поки не буде реалізований план В, у Росії залишатимуться ці інструменти шантажу.
І.С.: Повертаючись до позиції ООН та генсека. Він відомий своєю поміркованою позицією щодо Росії. Ви думаєте, він готовий до відкритого протистояння з агресором?
Д.К.: Сподівання є завжди. Якщо немає сподівань, то навіщо працювати? Будемо говорити. Генсек неодноразово відігравав дуже важливу роль у пошуку рішень. Будемо говорити. Не знаю, який у нього зараз настрій. Проте всі мають розуміти, в тому числі генеральний секретар, що в наших спільних інтересах, щоб це українське збіжжя потрапило на світовий ринок, тому що це єдиний шлях запобігти зростанню цін на зерно у світі.
Коли Росія припиняє дію Чорноморської зернової ініціативи, вона ж б'є одразу насамперед по країнах Азії і Африки. Там насамперед відчують наслідки цього рішення. І в силах генсека та Туреччини запобігти цьому та врятувати ці регіони.
І.С.: В Нью-Йорку ви візьмете участь у засіданні Радбезу та відкритих дебатах Генеральної Асамблеї щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. З яким порядком денним ви приїхали?
Д.К.: Засідання Радбезу політичне. Воно відбувається у день річниці у трагедії MH-17. Тому ця тема лунатиме. Насамперед ми користуємося нагодою цього перебування в Нью-Йорку для того, щоб переговорити з країнами, які ще не висловили чітко свою позицію щодо підтримки формули миру президента Зеленського, щоб затягнути їх на свій бік. І тому, окрім засідання Радбезу, відбувається багато різних зустрічей, контактів тут з країнами, які не входять до складу Ради Безпеки. Щодо Генасамблеї, то однією з тем буде і ситуація довкола Запорізької атомної електростанції.
Коли Росія припиняє дію Чорноморської зернової ініціативи, вона ж б'є одразу насамперед по країнах Азії і Африки. Там насамперед відчують наслідки цього рішення. І в силах генсека та Туреччини запобігти цьому та врятувати ці регіони
І.С.: Незважаючи на зусилля України та країн-партнерів, вплив Росії в ООН залишається досить потужним, у першу чергу, серед країн Глобального Півдня.
Д.К.: Тут є кілька чинників. По-перше, Росія - постійний член Ради Безпеки ООН, який має право вето. І об'єктивно від їхнього голосування залежить багато питань. По-друге, ще з радянських часів РФ продовжила практику інфільтрації своїх людей в секретаріат ООН, в різні структури, де всі вони формально є міжнародними чиновниками, а неформально працюють, зрозуміло, на кого. Однозначно, позиція ООН зараз, якщо порівнювати з січнем 2022 року, стала набагато кращою, але ці авгієві конюшні ще вичищати і вичищати від російського впливу. На це потрібна теж політична воля. Я вам наведу один простий приклад. У ООН є контракти з російськими авіакомпаніями. Відповідно до рішення ІКАО, їхні літаки не можуть використовуватися, проте, ООН все одно платить їм гроші за контракт, не використовуючи ці літаки. І там є ціла юридична теорія, яка пояснює, чому це треба робити.
Але насправді у нас є всі підстави вважати, що банально немає політичної волі, щоб це припинити, і більше не дозволяти Росії заробляти гроші на цих контрактах. І таких прикладів тут просто сотні, куди не копни, вони є.
Тому, в принципі, динаміка в позитивний бік є, але ці всі речі тут накопичувалися десятиліттями. І хочеться вірити, що ООН не знадобиться десятиліття, щоб вичистити цей абсолютно руйнівний для ООН російський вплив.
- Голос Америки
Представник Папи Римського обговорить з Байденом депортацію Росією українських дітей
Представник Папи Римського зустрінеться у Вашингтоні із президентом США Джо Байденом, щоб обговорити долю тисяч примусово вивезених у Росію українських дітей.
У понеділок Ватикан оголосив, що кардинал Маттео Дзуппі проводить три дні в американській столиці після своїх недавніх візитів до Києва та Москви. Очікується, що він зустрінеться з Байденом у Білому домі у вівторок, сказала виданню Politico наближена особа на умовах анонімності.
Посол США у Ватикані Джо Доннеллі також перебуває американській столиці і буде присутнім на деяких зустрічах кардинала у Вашингтоні.
Папа Римський Франциск раніше заявляв, що зробить "все, що в людських силах", щоб допомогти повернути українських дітей додому.
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.
Нині Велика Британія ввела санкції проти 14 російських посадовців, у тому числі двох міністрів уряду, за, як вона стверджує, їхню роль у примусовому переселенні Росією десятків тисяч українських дітей з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну. А минулого місяця Європейський Союз додав 71 особу та 33 організації до тих, кому заборонено в’їжджати в ЄС, і заморозив будь-які їхні активи в юрисдикції ЄС за причетність до незаконної депортації українських дітей до Росії.
Український уряд каже, що ідентифікував майже 20 000 дітей, які були депортовані або розлучені зі своїми батьками чи опікунами під час війни.
Лідери білоруської опозиції також звинуватили білоруський уряд в участі в незаконній депортації дітей з окупованих Росією територій України.
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