НАБУ треба захистити за будь-яку ціну - Абромавичус

Це атака на новостворене НАБУ і ми повинні захистити його за будь-яку ціну

НАБУ треба захистити за будь-яку ціну. Про це у Twitter заявив колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварс Абромавичус.

"(Події в Україні) не є конфліктом між правоохоронними агенціями. Це атака на новостворене НАБУ і ми повинні захистити його за будь-яку ціну", - твітує Абромавичус.

Заява прозвучала на тлі загострення протистояння між різноманітними українськими правоохоронними органами, які активно змагаються за те, щоб очолити боротьбу з корупцією в Україні та визначати її масштаби та цілі.

Раніше відомий західний експерт з питань України, економіст Андерс Аслунд з аналітичного центру Atlantic Council звинуватив президента України Петра Порошенка у відмові від боротьби із корупцією.

"Схоже, що Петро Порошенко відмовився від боротьби із корупцією, прагнення економічного зростання та фінансування з боку ЄС та МВФ", - твітував Аслунд.

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