Гендерна рівність не повинна бути новиною - Олена Зеленська на жіночому форумі в Абу-Дабі

Гендерна рівність має бути нормою, а не тим, за що потрібно боротись, а статус першої леді - не лише формальність, адже він дає "силу, яка продовжує змінювати світ". Про це під час форуму Forbes 30/50 в Абу-Дабі заявила перша леді України Олена Зеленська.

Говорячи про Міжнародний жіночий день, вона відзначила: "Мені здається, що це той день, коли всі раптом згадують про важливість жінки, але це має відбуватися не лише один день у році. Рівність - це нормальна річ, це не те, за що ми повинні боротися, це не новина, яку ми повинні розповідати світу. Наступним кроком, який ми маємо зробити, це переконатися, що всі жінки й чоловіки розуміють, що [рівність] - це нормально".

Зеленська додала: "Мене справді надихає те, що раніше вважалося, що перші леді - це лише м’яка сила, але виявилося, що це не просто формальність, ми не просто м’яка сила, ми - сила, і ми можемо продовжувати змінити світ".

Саміт, приурочений до Міжнародного жіночого дня, об'єднав жінок з 50 країн світу, у тому числі лауреаток зі списків Forbes "30 до 30" і "50 понад 50", щоб відкрити можливості наставництва, співпрацювати та впроваджувати інновації в найактуальніших проблемах прав жінок. Серед гостей події також були відомі діячки та борчині за права жінок: американська тенісистка, 39-разова чемпіонка турнірів Великого шлему Біллі Джин Кінг, активістка Глорія Стейнем, за модерації Гілларі Клінтон та Міки Бжезинські.

Виступаючи на форумі, Стейнем заявила: "Якщо робота вдома не буде розподілена порівну, тобто якщо чоловіки не виховуватимуть немовлят і маленьких дітей так само, як і жінки, тоді чоловіки не зможуть розвинути свою повну турботу, терплячість. Тоді діти виростуть, не думаючи, що чоловіки можуть бути такими ж люблячими та терплячими, як жінки, і що жінки можуть бути такими ж активними та успішними у світі поза домом".

А колишня держсекретарка США й екс-перша леді Гілларі Клінтон, перша жінка-кандидатка у президенти від Демократичної партії в 2016 році, поділилася своїми порадами щодо того, як висловитися та усунути гендерний розрив. "Прийміть той факт, що вам потрібно бути підготовленим краще, ніж будь-хто інший. [...] Будь готова зробити все можливе, щоб бути впевненою, що ти знаєш, про що говориш, і маєш чітке уявлення про те, що хочеш повідомити".

Вона додала: шукайте союзників. "Якомога частіше шукайте тих, хто поділяє ваші погляди, - сказала Клінтон. - І просто знайте, що кожного разу, коли ви відстоюєте себе, ви відстоюєте буквально десятки тисяч, можливо, мільйони людей, які не мають права голосу, доступу чи таких можливостей, як у вас".

Перша леді України з нагоди Міжнародного жіночого дня також згадала в Instagram про загибель української волонтерки Яни Рихліцької внаслідок обстрілу під Бахмутом: "Це лише один болючий приклад змін, які трапились у житті українських жінок. Як звичне життя вмить змінилося на боротьбу і смертельний ризик. Неможливо змиритися з тим, що ми втрачаємо таких людей. [...] Світ має знати про цей щоденний подвиг і розуміти, якою тяжкою ціною дається зупинення агресії".

Раніше під час візиту до ОАЕ Зеленська також провела зустріч із Президентом ОАЕ, правителем емірату Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, а також зустрілася з українками в ОАЕ, які об’єдналися в організацію "Українська жіноча ініціатива", що з 2021 році проводить вебінари й тренінги, інформуючи про культуру країни та працевлаштування, протидію гендерному насильству та захист прав жінок і дітей.