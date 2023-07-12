Аби захистити та зберегти культурну спадщину, у ЗСУ створюється спеціальний підрозділ. Відео

Багато і українських, і міжнародних експертів називають дії росіян культурним геноцидом проти України. Аби захистити та зберегти культурну спадщину, у Збройних Силах України створюється спеціальний підрозділ, за аналогом американського та натівського. Подробиці – у Ірини Соломко.

