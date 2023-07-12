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Україна

Аби захистити та зберегти культурну спадщину, у ЗСУ створюється спеціальний підрозділ. Відео

Аби захистити та зберегти культурну спадщину, у ЗСУ створюється спеціальний підрозділ. Відео
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Аби захистити та зберегти культурну спадщину, у ЗСУ створюється спеціальний підрозділ. Відео

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Понад 550 пам'яток та об'єктів української культурної спадщини зруйновано або пошкоджено у результаті війни Росії в Україні, підрахували у Міністерстві культури.

Багато і українських, і міжнародних експертів називають дії росіян культурним геноцидом проти України. Аби захистити та зберегти культурну спадщину, у Збройних Силах України створюється спеціальний підрозділ, за аналогом американського та натівського. Подробиці – у Ірини Соломко.

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