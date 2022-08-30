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Адміністрація президента США допомагала Україні готуватись до контрнаступу на півдні - CNN
Адміністрація президента США протягом останніх кількох місяців допомагала ЗСУ готуватися до контрнаступу на півдні України, - про це повідомляє американське видання CNN із посиланням на чиновника у Білому домі.
За словами посадовця, ще кілька місяців тому Україна просила США надати зброю, спеціально придатну для запланованого Києвом контрнаступу на півдні країни, і уряд США виконав значну частину з цих конкретних запитів.
За даними CNN, йдеться, серед іншого, про додаткові боєприпаси, артилерію та "Джавеліни", які входили до кількох президентських пакетів допомоги, які надавались Україні в останні два місяці.
Адміністрація президента США раніше повідомляла про надсилання в Україну окремих пакетів допомоги, втім не уточнювала, що ця допомога призначена для забезпечення контрнаступу.
29 серпня начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила про початок контрнаступальних дій ЗСУ на багатьох ділянках на півдні України. Росія назвала інформацію про контрнаступ неправдивою.
Як повідомляв "Голос Америки", 8 вересня цього року у Німеччині має пройти чергова, вже 5-та зустріч, Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні під керівництвом очільника Пенгатону США Ллойда Остіна.
Попереднє засідання в форматі "Рамштайн" відбулось наприкінці липня. В ньому взяло участь більше 50 країн. Тоді учасники зустрічі обговорили збільшення оборонної допомоги Україні, а також забезпечення її "оборони та здатності себе захистити в більш довгостроковій перспективі".
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«Діти сприймають війну як частину свого життя, а для мене це – жах!» – казкар Сашко Лірник
Під час війни мільйони українських дітей опинилися у бомбосховищах, сотні тисяч – далеко від рідного дому, в чужій країні шукали тимчасової безпеки. Але всі вони сумували за рідним домом та лагідним словом. Одним з тих, хто міг їх розрадити, заспокоїти, навіть перебуваючи за сотні кілометрів, був Олександр Власюк, відомий як казкар Сашко Лірник.
Нещодавно його фільм «Козацьке Різдво, або Пекельна хоругва» був показаний в рамках фестивалю українського кіно в Нью-Йорку. Хоча на дворі літо, багато глядачів з радістю дивляться казку про добрих, товариських і винахідливих українських воїнів.
Про те, чому тема козаків настільки близька сучасному казкарю та що робить Сашко Лірник під час війни, автора казок розпитала кореспондентка "Голосу Америки" Наталка Чурікова.
Сашко Лірник: Це велика удача, що нам вдалося зняти таке кіно, якого давно не було в Україні. По-перше, не тільки в Нью-Йорку, його успішно показували і на фестивалі азійського кіно. Це єдиний фільм, який просили двічі показати, бо він сподобався. Ми перемогли на міжнародному фестивалі дитячих фільмів. Ця тема мені близька.
Наталка Чурікова: Чому?
С.Л.: Бо я на цьому виріс, тема козацтва – в родині. Батько нам розказував. Я знайшов свої корені. У мене предок, прапрапрапрапрадід Іван Влас, а моє прізвище – Власюк. Іван Влас був записаний в козацькому реєстрі 1534 року – у Першій сотні поручика Яна Оришкевича. Такий є родовід. Батько – історик, у нас в родині дуже цінується і шанується козацтво. І хоча це не повністю вся Україна, але без козацтва України б не було.
Це той подих волі, подих безстрашшя, оце те, що зараз відбувається, саме ці козацькі гени. Як писав поет Василь Симоненко, "Народ мій є! В його волячих жилах козацька кров пульсує і гуде!"
Н.Ч.: Чим зараз, у період війни, займається український казкар?
С.Л.: Дуже широке питання, довго розказувати. Перші дні тижня був дуже приголомшений, всі такі були, і депресія була тяжка. Я не знав, чим зайнятися, у військо мене не брали по здоров’ю, і що робити? У мене були кошти, які зібрав на видавництво своєї книги «Пекельна хоругва», до речі. Я ці кошти перерахував на Збройні Сили України.
Вони сиділи у бомбосховищі, їм було страшно, діти плакали, і я їм телефоном розказував казочки, трохи заспокоював
І так склалися зорі, що просто послали мені одного доброго чоловіка, який мені порадив і запросив, і вже майже з самого початку війни я займаюся евакуйованими дітками. Тими, чиїх батьків убили, сиротами, біженцями.
До мене звернулася одна мама. Вони сиділи у бомбосховищі, їм було страшно, діти плакали, і я їм телефоном розказував казочки, трохи заспокоював, а потім я подумав, що таких дітей багато, і я створив свій відеоканал – мені допомогли обладнати судію, спочатку в хліві, потім у якомусь підвалі, і я кожен день записував казки, видавав їх у прямий ефір, і діти дивилися.
Це оці перші 2-3 найтяжчі місяці, це була така моя робота, і мені дуже дякували, що завдяки мені, моїм історіям, вони якось втрималися, тримали клепку в голові. Діти дуже чекали цілий день, вже не так боялися. Ці казки є у вільному доступі на Ютюбі.
І, звичайно, пишу. Пишу про війну, пишу сценарій, подаюся на конкурс Netflix зі своїм сценарієм, який в Україні нова влада не пропустила, патріотичні сценарії їм не подобаються. А я подався на Netflix – теж нова казка про козаків, патріотична, називається «Перевертень».
Н.Ч.: Багато дітей виїхали за кордон. І я знаю про те, що ви сказали, що ви готові готові посилати їм свої казки…
С.Л.: Я не готовий, я надсилаю. Я зробив такий блок - 4 чи 5 годин казок із музикою, піснями, це такий ніби мультфільм, але для слухання. Всі свої диски я зібрав в один альбом і я його надсилаю. Я надіслав більше 5000, просто не рахую. Люди отримують і дякують дуже.
Знаєте, до війни це не цінувалося. Здавалося, що воно тут є, знаєте, як хліб лежить, а я його не хочу. А коли нема, то відразу хочеться. А тут кинулися, а де взяти? А книжок нема в Німеччині, чи там Польщі, чи в Іспанії. І книжки мої закінчилися, всі продані, вже немає, новий тираж нема за які гроші друкувати. А аудіо я можу робити, інтернет є, тому я оце розсилаю цей альбом і зараз, до речі, пишу новий.
Н.Ч.: Повертаючись до тих дітей в бомбосховищах, з якими ви говорили, чи були якісь історії, що вам запам'яталася?
Хлопчик каже: «Мені бабуня готувала борщик, а її взяли і на вулиці вбили, і я борщика з того часу не їв»
С.Л.: Запам’яталось багато. І вони такі тяжкі, ці історії. Головне, що діти сприймають війну як частину свого життя, а для мене це – жах! Ми якось приготували для них борщу, годуємо їх. А один каже: «Ой, як я люблю борщик, як я давно борщика не їв. Мені бабуня готувала борщик, а її взяли і на вулиці вбили, і я борщика з того часу не їв». І він мені отак розказує, а в мене душа заходиться. От як зараз, плачу. Багато розказують.
Ми проводимо майстер-класи, діти учаться там ліпити з глини, з тваринами граються, ну і казочки там. Дітям треба дитинство давати, навіть у час війни. У нас вони якось відходять від цих жахіть. Я не кажу, де це, бо ще ракета прилетить від москалів.
І одна дівчинка там каже: «Ой, яка гарна з глини чашечка! Мамо, давай купимо!» А мама, як будь-яка мама, каже: «Ой, в нас тих чашок вдома стільки!». А мала каже: «Мамо, а ти що забула? В нас вже немає дому, розбомбили…» Оце – частина нашого українського життя. Нам це треба перебувати, пережити, відірватися нарешті, вирватися з московської окупації. І тоді, може, діти наші заживуть.
Н.Ч.: Якими Ви бачите їхнє майбутнє? Там багато дітей зі сходу.
Усі народи переживють війни, але не кожен народ може опиратися і перемагати
С.Л.: Так, багато дітей зі сходу, російськомовних дітей багато, але я знімаю в них цей блок, що українське – це погане, сільське чи другорядне. Їх ціле життя в цьому виховували, тому вони російською мовою розмовляють. І вони вчаться української, пробують, я їх підтримую, всі їм аплодують. Сказав українське слово, всі йому зааплодували, вони тішаться.
Майбутнє має бути українським, ми –українці. І це нове покоління має зростати на українській історії, на українських казках, на наших військових подвигах.
Усяке там є, і біда, всі народи переживють війни, але не кожен народ може опиратися і перемагати. А ми перемагаємо, морально – це точно.
- Голос Америки
ЮНЕСКО допоможе Одесі терміново отримати статус Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою
Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле повідомила, що агентство ООН з питань освіти, науки та культури допоможе Україні подати заявку, щоб історичний центри Одеси, терміново внесли до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.
Як повідомляє агентство AFP, ЮНЕСКО також проситиме свій Комітет всесвітньої спадщини, щоб визнати Софіївський собор у Києві та історичний центр Львова, які вже включені у Список всесвітньої спадщини, такими, що перебувають під загрозою зникнення.
Як повідомляє прес-служба ЮНЕСКО, на прохання України агенція вже мобілізувала міжнародних експертів для надання технічної підтримки Україні, щоб цю номінацію терміново розглянули держави-члени, які засідають у Комітеті всесвітньої спадщини. Також Гендиректорка ЮНЕСКО повідомила про рішення направити до Києва спеціального координатора, який доповнить команду місцевих експертів, що вже працюють на місцях.
Комітету всесвітньої спадщини рекомендуватимуть внести об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою, Київ і Львів, чиїм культурним пам’яткам загрожує руйнація через російську агресію в Україні.
45 сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО мала відбутися у російському місті Казань, але її скасували після того, як 46 із 195-ти країн відмовилися брати участь у сесії, яку очолює Росія.
В інтерв'ю агентству AFP міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав, що «Одеса є у великій небезпеці».
На думку військових аналітиків, Росія може зруйнувати Одесу, намагаючись відрізати Україну від доступу до Чорного моря. Одеський порт зазнав бомбардування лише через кілька годин після того, як Росія погодилася дозволити експорт українського зерна з цього порту.
Під час робочої зустрічі, яка відбулася в Парижі у вівторок, 30 серпня, міністр культури та інформації України Олександр Ткаченко повідомив, що Україна планує якнайшвидше подати заявку про включення історичного центру Одеси у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, мовиться у повідомленні.
За словами Ткаченка, цей об’єкт, визнаний державою та охороняється, розташований лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, і вже був уражений артилерійським обстрілом.
Як наголосив Ткаченко, 24 липня 2022 року було знищено частину великого скляного даху та вікна Одеського музею образотворчого мистецтва, відкритого у 1899 році.
Щодо конкретних кроків допомоги Одесі, Одрі Азуле повідомила, що агентство ООН надасть фінансову допомогу для відшкодування збитків, завданих Одеському музею образотворчого мистецтва та Одеському музею сучасного мистецтва, а також фінансування найму додаткового персоналу, який займатиметься охороною колекцій.
ЮНЕСКО також надасть обладнання, щоб оцифрувати щонайменше 1000 творів мистецтва в Одесі та документальну колекцію Одеського державного архіву.
Від початку війни ЮНЕСКО розгортає надзвичайні заходи в Україні в рамках свого мандату в галузі освіти, культури, науки, інформації та комунікації. На сьогоднішній день Організація зібрала близько 7 мільйонів доларів США, надала низку грантів та призначила своїх експертів для консультування професіоналів на місцях. Крім того, організація впроваджуватиме нові заходи для захисту української культурної спадщини, зокрема в Одесі та Львові, мовиться у повідомленні.
Екс-міністр закордонних справ Литви: «Нехай росіяни подорожують навколо Красної площі, а не в Європі, поки йде війна». Відео
В Європі обговорюють можливість обмежити видачу віз росіянам. Обмеження видачі туристичних віз громадянам Росії підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі та Данії. Втім, в Європейському Союзі немає єдності щодо питання обмеження туристичних віз. «Це було б історичним рішенням, якби Європейський Союз його колективно прийняв. Це було б ефективно. І це те, що ми пропонуємо з самого початку», - заявив екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус в інтервʼю Голосу Америки.
- Голос Америки
Папа Римський вперше назвав Росію агресором у заяві Ватикану
Папа Римський Франциск вперше засудив вторгнення Росії в Україну, назвавши Росію агресором.
У відповідь на різку критику Києва, офіційний Ватикан вперше заявив, що Росія була агресором у війні в Україні, засудивши вторгнення Москви. Про це мовиться у заяві, яку Святий Престол опублікував у вівторок, 30 серпня.
«Щодо широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, виступи Святішого Отця Папи Франциска чіткі та недвозначні, і такі, які засуджують її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну та святотатську», – йдеться в офіційному повідомленні Римської курії.
Експерти у справах Святого Престолу, на яких посилаються кореспонденти газети New York Times заявили, що це перший випадок, коли папа Франциск, який засуджував війну від самого початку, прямо звинуватив у конфлікті Росію.
Як наголошує агентство Reuters, у заяві Ватикану говориться, що війну «розпочала Російська Федерація». Ця фраза, за словами дипломата, з яким говорило агентство, була сформульована таким чином, щоб запевнити Київ, що Ватикан не ставить Росію та Україну в одну площину.
Західні експерти пояснювали, що не покладаючи провину на президента Володимира Путіна та проводячи традиційну політику не обирати сторони в конфлікті, Ватикан намагався зберегти шанси церкви відігравати конструктивну роль у потенційних мирних переговорах.
Проте в Україні багатьох обурила позиція Глави Католицької церкви, від якого чекали чіткої моральної оцінки дій Росії. На думку критиків, Папа Франциск ризикував своїм моральним авторитетом, коли уникав визначення відповідальних за цю війну.
«Папа Франциск принципово не хоче виступати в ролі судді, – сказав у нещодавньому інтерв’ю проректор Українського католицького університету, колишній український дисидент Мирослав Маринович. – Але природна для Папи постава «всі ми грішні, всі ми винуваті» у прикладанні до російських військових злочинів в Україні входить у суперечність із правдою цієї війни, а тому сприймається як несправедливість».
За його словами, українці вже не раз сигналізували Папі, що «не можна урівнювати біль жертви і біль ката, оскільки це обертається кривдою щодо жертви, а тому є порушенням не менш природного для Церкви «вибору на користь скривдженого».
Минулого тижня український посол у Ватикані та міністр закордонних справ висловили своє обурення, коли Франциск назвав Дарію Дугіну, 29-річну російську ультранаціоналістку, яка підтримувала вторгнення в Україну та була вбита вибухом бомби в автомобілі, «невинною» жертвою.
Олександра Дугіна, батька Дар’ї, вважають ідеологом війни Росії проти України. Дугін вважає, що Україна має зникнути, щоб на її території постала новітня Російська імперія.
«Божевілля війни», – сказав Франциск на щотижневій загальній аудієнції. «Невинні платять за війну – невинні!»
Після цього посол України у Ватикані Андрій Юраш запитав у Твітері, «як можна назвати ідеологів російського імперіалізму невинною жертвою? Її вбили росіяни як священну жертву, і тепер вона на щиті війни».
Глава МЗС України Дмитро Кулеба викликав посла Ватикану в Україні, щоб висловити «глибоке розчарування» словами Франциска.
Ватикан негайно спробував зняти занепокоєння щодо України.
У заяві для Vatican News минулого тижня редакційний директор Дикастерії в справах комунікації Андреа Торніеллі сказав, що «Папа Франциск багато разів висловлювався на підтримку українського народу, що став жертвою несправедливої агресії».
За його словами, Папа намагається бути «близьким до всіх, хто страждає від наслідків війни, насамперед до невинного населення України, яке гине від російських бомб».
Минулого місяця в ексклюзивному інтерв’ю для агентства Reuters Папа Франциск сказав, що хоче відвідати Київ, але спершу хотів би поїхати до Москви, щоб сприяти встановленню миру.
Франциск заявляв про наміри зустрітися з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом наступного місяця під час міжконфесійної конференції в Казахстані. Однак глава РПЦ, який виправдовує та підтримує вторгнення в Україну, скасував свою поїздку.
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