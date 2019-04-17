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Адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на уряд Куби. Відео

Адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на уряд Куби. Відео
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Важлива зміна у політиці США щодо Куби.

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Адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на уряд Куби та іноземців, які співпрацюють з цим комуністичним режимом.

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