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Як Україна та США співпрацюють в енергетичній галузі – інтерв'ю з Адріаном Прокопом. Відео

  • Голос Америки
Як Україна та США співпрацюють в енергетичній галузі – інтерв'ю з Адріаном Прокопом. Відео
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Гість студії – експерт із енергетики Адріан Прокіп

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