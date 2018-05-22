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Україна
Як Україна та США співпрацюють в енергетичній галузі – інтерв'ю з Адріаном Прокопом. Відео
22 хвилин тому
Голос Америки
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Гість студії – експерт із енергетики Адріан Прокіп
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