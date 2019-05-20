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Світ

Сотні нелегальних мігрантів захопили французький аеропорт

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Сотні іммігрантів, які перебувають у Франції нелегально, захопили Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля, повідомляють ЗМІ. Іммігранти перешкоджають посадці пасажирів, вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Едуардом Філіппе та закликають покласти край депортаціям.

Протестувальники закликали Air France «припинити будь-яку фінансову, матеріально-технічну або політичну участь у депортаціях», пише видання Daily Mail.

За інформацією видання, один із іммігрантів вигукував: «Франція не належить французам! Кожен має право бути тут!».

Daily Mail зазначає, що це були члени організації, яка називає себе найбільшим союзом нелегальних іммігрантів у Франції, або «чорними жилетами». Протестувальники закликали прем’єр-міністра надати їм усім легальний статус.

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