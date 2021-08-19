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У Держдепі заявили про «одностайність» США, Росії та Китаю щодо Афганістану

На фото: Будівля Держдепу у Вашингтоні, США

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що США мають спільні цілі в Афганістані з Росією і Китаєм.

Вона вказала на заяву, опубліковану в понеділок Радою Безпеки ООН, в якій міститься заклик до формування нового інклюзивної уряду.

Ця заява «говорить про те, що ми всі опинилися в одному місці і закликаємо Талібан забезпечити справедливість, рівні права і інклюзивність, щоб не було насильства, щоб у людей була можливість виїхати», сказала Шерман в бесіді з журналістами.

«Тому я думаю, що зараз є дуже сильна одностайність», - заявила Шерман.

Росія і Китай активізували контакти з Талібаном після того, як США вирішили вивести війська з Афганістану. За повідомленнями американським ЗМІ, посольство Росії в Афганістані продовжує роботу в Кабулі. Як повідомляє МЗС Росії, у четвер речниця МЗС Росії Захарова заявила, що перебрання влади Талібаном - це реальність, на яку має зважати уся світова спільнота. "Талібан демонструє тендецію до діалогу та готовий враховувати інтереси громадян Афганістану", - відзначає МЗС Росії.

Незважаючи на зловтішні коментарі з приводу катастрофи США в Афганістані, Китай і Росія прагнуть уникнути нестабільності і виникнення в Афганістані притулку для ісламських екстремістів.

За словами Шерман, США безпосередньо контактують з Талібаном, щоб забезпечити безпечний прохід для «всіх», хто намагається дістатися до аеропорту Кабула для евакуації.

США також звертаються до десятків країн з проханням прийняти у себе афганців з груп ризику, одночасно прискорюючи евакуацію американських громадян, дипломатів і прохачів притулку з числа громадян Афганістану.

«Наша команда в Досі і наші військові партнери на місцях в Кабулі безпосередньо взаємодіють з талібами, щоб дати зрозуміти, що ми очікуємо, що вони дозволять всім американським громадянам, всім громадянам третіх країн і всім афганцям, які бажають залишити країну, зробити це безпечно і без переслідувань», - заявила Шерман.

Раніше, як повідомляв "Голос Америки" речниця Білого дому Джен Псакі відзначила, що США контактують із Китаєм та Росією щодо евакуації людей з Афганістану.

Псакі також заявила, що США підтримують своїх партнерів у цілому світі, проти яких спрямована пропаганда Росії та Китаю які використовують ситуацію в Афганістані для закидів про слабкість гарантій США союзникам та партнерам.

Тим часом, МЗС Росії заявив у середу, що перші заяви і дії Талібану свідчать про те, що внутрішні проблеми Афганістану можуть бути вирішені шляхом переговорів за участю всіх місцевих політичних, етнічних і релігійних сил.

У статті використано матеріали Agence France-Presse, Reuters, Foreign Policy.

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