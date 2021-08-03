Держдеп: США хочуть запобігти використанню території Афганістану для створення загрози Америці, її союзникам

Політичне рішення в Афганістані має запобігти використанню його території для створення загрози для США та їх союзників та партнерів. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у телефонній розмві із президентом Афганістану Ашрафом Гані. Відповідну заяву розміщено на сайті Державного департаменту США.

Як повідомляється, у ході розмови обидва лідери засудили напади Афганістану.

"Державний секретар та президент Гані підкреслили необхідність пришвидшити мирні переговори та досягнути політичного вирішення, яке буде інклюзивним, поважатиме права усіх афганців, включно із жінками та меншинами, дозволятиме народу Афганістану мати вплив на обрання своїх лідерів, та запобігатиме використанню його території для створення зарози для США та їх союзників та партнерів", - відзначає заява Держдепу.

Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, спеціальний посланець США щодо замирення в Афганістані Залмай Халілзад (Zalmay Khalilzad - англ.) раніше заявив, що Талібан не може завоювати Афганістан та мати уряд, який буде користуватись підримкою більшості афганців.

Як повідомляє Селдін, у понеділок Халілзад відзначив, що вплив США на Талібан полягає у тому, що Талібан не хоче, щоб під його орудою Афганістан був країною-парією і "хоче отримувати допомогу".

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Афганістан стане парією, якщо перетвориться на країну, яка не поважає базові права свого народу, порушє права жінок та дівчат, і не поважає здобутки зроблені за час перебування там військових США. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив Осману Айфара (Osman Ayfarah - англ.) з видання Al Jazeera. Відповідний текст розміщено на сайті Державного депатаменту.

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