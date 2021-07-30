Державний секретар США відповів, чи сприйме Вашингтон Талібан на чолі Афганістану

Афганістан стане парією, якщо перетвориться на країну, яка не поважає базові права свого народу, порушє права жінок та дівчат, і не поважає здобутки зроблені за час перебування там військових США. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив Осману Айфара (Osman Ayfarah - англ.) з видання Al Jazeera. Відповідний текст розміщено на сайті Державного депатаменту.

У відповідь на запитання, чи США готові прийняти уряд Талібану в Афганістані, або уряд в якому Талібан домінує, Блінкен наголосив, що Сполучені Штати будуть дуже уважно стежити за розвитком ситуації в Афганістані, щоб не допустити піднесення терористів, які діють з території країни. Якщо ж це відбудеться, то США, за словами Блінкена, "збролять необхідне", щоб не допустити нападів на Америку, або будь-кого іншого.

Блінкен також наголосив на тому, що США будуть продовжувати підтримувати Афганістан дипломатично, економічно, та ін.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що адміністрація США запросила Конгрес виділити 3,3 мільярда доларів для силових структур Афганістану. Мільярд доларів повинен піти на фінансування афганських ВПС, включно із поставками літаків. Ще мільярд доларів призначений для закупівлі палива, боєприпасів і запчастин для збройних сил; і 700 мільйонів доларів - на виплату грошового забезпечення афганським військовослужбовцям.

Як повідомляв "Голос Америки", у червні видання Wall Street Journal відзначило, що на думку розвідки США, уряд Афганістану може втратити владу вже через шість місяців після виведення американських військ з цієї країни. Посилаючись на неназваних чиновників, видання писало, що американські розвідслужби переглянули попередні, більш оптимістичні оцінки, в той час як Талібан здійснив прорив на півночі Афганістану, захопивши десятки районів.

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