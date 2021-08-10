Держдеп США вказав, що ситуація в Афганістані стрімко погіршується

Спецпредставник США по Афганістану Залмай Халілзад відправився до Катару, де у ході запланованих зустрічей буде наполягати, щоб Талібан зупинив свій наступ, та проведе переговори про політичне врегулювання ситуації у країні. Про це йдеться у заяві розміщеній на сайті Держдепартаменту, яка відзначає, що ситуація в Афганістані "стрімко погіршується".

"Під час низки запланованих зустрічей протягом трьох днів, представники країн регіону та інших держав, представники багатосторонніх організацій, будуть наполягати на зниженні насильства і припинення вогню, а також нагадають про те, що не визнають уряд, нав'язаний силою», - відзначили в Держдепартаменті.

Напередодні у Пентагоні заявили, що ситуація в сфері безпеки в Афганістані «розвивається не у правильному напрямку».

Як повідомляв "Голос Америки", у понеділок колишній радник США з нацбезпеки в адміністрації Дональда Трампа, а нині експерт аналітичного центру Hoover Institution Герберт Макмастер заявив, що лишається все менше часу для того, щоб попередити "катастрофу" в Афганістані.

"Брутальний наступ Талібану та гуманітарна криза показують, чому не давали відбутись постійні зусилля коаліції", - твітує Макмастер.

Дивіться також: У роковини початку російської військової агресії проти Грузії, речник Держдепу США закликав Росію негайно припинити окупацію країни