На тлі просування Талібану у Кабулі, в Європі говорять про біженців, оглядачі у США коментують роль Байдена

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, президент Афганістану Гані сьогодні залишив країну і прибув до Таджикістану на тлі заглиблення сил Талібану у Кабул. Видання The Washington Post назвало від'їзд Гані "знаком, що уряд перестав існувати".

Анонімний посадовець США заявив "Голосу Америки" про здійснення евакуації посольства США. Він також заявив, що американські військові надійно контролюють територію навколо посольства та аеропорт Hamid Karzai International Airport за межами Кабулу.

Постало питання про наслідки ситуації для сусідних із Афганістаном країн та інших, де очікують збільшення потоку мігрантів та біженців.

Віце-президент Європейської комісії Маргарітіс Шинас сьогодні заявив, що лишається все менше часу для "повного перезавантаження правил Європи щодо міграції та біженців".

Президент Туреччини Ердоган, як повідомляє інформаційна агенція AFP, заявив, що його країна працюватиме з Пакистаном, щоб стабілізувати Афганістан та запобігти новій хвилі біженців.

Республіканська партія США сьогодні звертає увагу на критику на адресу президента США з боку, як вважається, прихильного до Демократичної партії каналу CNN. Ведучий цього каналу назвав події в Афганістані "трагічною катастрофою у міжнародній політиці". "Здається шоком, що президент Байден міг настільки помилятись".

"Майже кругом, від Афганістану до нашого південного кордону, від інфляції до злочинності, президентство Байдена - це повний провал. Америка значно краща, ніж наші лідери у Вашингтоні", - твітує сьогодні колишня речниця Білого дому в адміністрації Трампа Сара Сандерс.

"Зараз багато звинувачень щодо американської сторони в Афганістані. Трамп уклав жахливу угоду з Талібаном, по-суті пообіцявши їм країну та посиливши їх. Але Байден потім виконав цю угоду, тож провина лежить на ньому", - твітує Річард Енгель, головний закордонний кореспондент американського каналу NBC.

"Я думаю, що рішення Байдена вивести війська з Афганістану було вірним. Але його виконання виявилось повним провалом. Погані розвідувальні дані. Майже повна відсутність планування. Жодної координації з союзниками. Жахлива стратегія щодо комунікацій", - пише американський політичний експерт Ян Бреммер.

У неділю в ефірі американського каналу CNN державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив, що продовження перебування сил Сполучених Штатів Америки в Афганістані не відповідає інтересам Вашингтона.

Блінкен відзначив, що чотири адміністрації США вкладали в афганські урядові сили мільярди доларів. Він підкреслив, що це дало їм перевагу перед Талібаном, однак вони не змогли зупинити наступ талібів.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що Вашингтона не буде брати участь у громадянському конфлікті в Афганістані.

«Ще один рік або ще п'ять років військової присутності США не мали б жодного значення, якби афганські військові не могли або не хотіли утримувати свою країну. І нескінченна присутність Америки в у розпал громадянського конфлікту в іншій країні була для мене неприйнятною», - підкреслив Байден, пояснюючи причини, за якими він як і раніше робить все для скорочення американської присутності в Афганістані.

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