Міжнародна спільнота закликає до безпечного та впорядкованого виїзду іноземців та афганців з Афганістану

Понад 60 країн світу закликали до «безпечного та впорядкованого» виїзду всіх іноземних громадян та афганців з Афганістану через кілька годин після того, як Талібан захопив контроль над столицею, повідомляє видання The Hill.

«З огляду на погіршення ситуації в області безпеки, ми підтримуємо зусилля і працюємо над її забезпеченням, а також закликаємо всі сторони поважати і сприяти безпечному і впорядкованого виїзду іноземних громадян і афганців, які бажають залишити країну. Ті, хто опинився при владі і контролює ситуацію по всьому Афганістану, несуть відповідальність - і підзвітність - за захист людського життя і майна, а також за негайне відновлення безпеки і громадського порядку», - йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Державного департаменту США.

«Афганцям і іноземним громадянам, які бажають виїхати, має бути дозволено зробити це; дороги, аеропорти і пункти перетину кордону повинні залишатися відкритими, а порядок і спокій - підтримуватися. Афганський народ заслуговує на те, щоб жити в умовах безпеки, захищеності і гідності. Ми, члени міжнародного співтовариства, готові надати в цьому допомогу», - заявили підписанти.

Крім України, заяву підписали наступні країни:

Австралія, Австрія, Багамські Острови, Бельгія, Буркіна-Фасо, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар, Чеська Республіка, Данія, Домініканська Республіка, Сальвадор, Естонія, Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки, Мікронезія, Фіджі, Фінляндія, Франція, Грузія, Гана, Гватемала, Німеччина, Гондурас, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Катар, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мавританія, Мальта, Маршаллові Острови, Науру, Нігер , Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Палау, Панама, Парагвай, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Кіпр, Румунія, Сьєрра-Леоне, Словаччина, Словенія, Іспанія, Суринам, Того, Тонга, Уганда, Сполучене Королівство і Швеція.

Державний секретар США Ентоні Блінкен написав у Твіттері, що США «приєднуються до міжнародної спільноти у запевненні того, що афганці та іноземні громадяни, які бажають залишити країну, повинні мати таку можливість. Дороги, аеропорти та пропускні пункти на кордонах повинні залишатися відкритими, повинен підтримуватись спокій».

У неділю, 15 серпня, Ентоні Блінкен провів переговори про ситуацію в Афганістані, в тому числі про безпеку, з міністром закордонних справ Австралії Меріс Пейн, міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріану, главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, і міністром закордонних справ Норвегії Іне Марі Еріксен Серейде, повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс. Сторони також обговорили зусилля щодо забезпечення безпеки іноземних громадян і допомоги афганцям, які її потребують.

У неділю ввечері за східним часом Нед Прайс підтвердив, що евакуація всіх співробітників посольства США в Кабулі завершена: «Всі працівники посольства знаходяться на території Міжнародного аеропорту імені Гаміда Карзая. Американські військові забезпечують безпеку периметра аеропорту».

У матеріалі використані джерела The Hill та US State Department Website

Дивіться також: Історія українця, який став американським поліцейським