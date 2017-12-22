У результаті самогубної атаки на поліцейське відділення в Афганістані були вбиті й поранені

Афганські офіційні особи кажуть, що в результаті самогубної атаки в п’ятницю в південній провінції Кандагар загинуло щонайменше шестеро службовців поліції і 10 отримали поранення.

Нападник врізався своєю замінованою військовою машиною Humvee у відділення поліції в районі Майванд. Великий вибух спричинив пошкодження об’єкту і сусідніх цивільних будинків. Про це повідомив «Голосу Америки» начальник регіональної поліції Султан Мохаммад.

«Вартові при першому в’їзді до об’єкту намагалися зупинили Humvee, в якому було приблизно три тисячі кілограмів вибухівки, і відкрили по ньому вогонь, але нападнику вдалося під’їхати до других воріт, де він підірвав вибухівку.

Відповідальність за атаку негайно взяло на себе угруповання Талібан.

Мохаммад визнав, що повстанці Талібану в недавніх атаках на полі бою в Кандагарі та в сусідній провінції Гельманд захопили деяку кількість машин Humvee і часто використовують їх в атаках проти афганських військових.

Джерела місцевої поліції заявили, що кількість жертв була більшою, ніж про це офіційно повідомили.

Атака в п’ятницю сталася через кілька годин після несподіваного візиту до Афганістану віце-президента США Майка Пенса, де він зустрівся з американськими військами на базі ВПС Баграм і подякував їм за службу.

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