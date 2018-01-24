В Афганістані терористи атакували офіс міжнародної благодійної організації Save the Children

У середу група озброєних чоловіків здійснила атаку на офіс міжнародної благодійної організації Save the Children у східноафганському місті Джалалабад. Щонайменше три особи загинули і понад 20 отримали поранення.

Представник провінційного уряду Атулла Хог’яні заявив, що група нападників атакувала об’єкт після того, як нападник-смертник підірвав замінований автомобіль біля в’їзду до нього. Охоронці протягом довгого часу вели перестрілку з бойовиками. Опісля охоронці оточили об’єкт.

Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».

Очевидець інциденту Саїд Ахмед заявив,що він бачив автомобіль Toyota Carolla, який наближався до воріт будинку організації Save the Children, і три або чотири нападники у формах організаці безпеки вбігли до будинку.

Інші очевидці заявили, що вони бачили тіла щонайменше двох убитих осіб на території об’єкту. Пожежа, яка почалася в офісі Save the Children, поширилась на сусідній будинок, у якому розташована інша благодійна організації – Swedish Committee for Afghanistan.

У заяві на сторінці у Twitter організація Save the Children заявила, що вона пригноблена з приводу повідомлення про атаку. «Наша найбільша турбота – це безпека і добробут наших співробітників», читаємо в заяві.

Джалалабад, який є адміністративним центром провінції Нангархар, є також опорним пунктом одного з філіалів «Ісламської держави». Угруповання Талібан, яке також веде діяльність у тому районі, заперечило свою причетність до атаки.

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