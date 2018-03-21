У Кабулі бойовик «Ісламської держави» убив 33 афганців, які відзначали перський Новий рік Новруз

Нападник-смертник з угруповання «Ісламська держава» атакував групу людей на вулиці, яка веде до шиїтської мечеті в Кабулі, в результаті чого загинули щонайменше 33 особи. Як повідомили органи влади, жертвами стали афганці, що відзначали перський Новий рік.

Представник Міністерства охорони громадського здоров’я Вагід Маджро заявив, що в результаті атаки 65 інших осіб отримали поранення. Атаку здійснив нападник, який прибув пішки.

Згідно з організацією SITE Intelligence Group, якаи веде моніторинг екстремістських інтернет-сторінок, відповідальність за атаку взяла на себе «Ісламська держава». Вона заявила, що атакувала людей, які відзначали Новруз».

Перський Новий рік, який в Афганістані називають Новруз, це національне свято, і шиїтська меншина святкує його таким способом, що відвідує мечеті. Сунітські екстремісти з «Ісламської держави», часто атакують мечеті, вважають шиїтів відступниками від віри, які заслуговують на смерть.

Як пояснив начальник кабульської поліції генерал Дауд Амін, атака сталася неподалік Кабульського університету і державної лікарні, приблизно за один кілометр від святині Сахі, де люди збираються, щоб разом зустрічати Новий рік.

Дауд сказав, що нападнику вдалося пройти непоміченим через поліцейський контрольний пункт на вулиці. Він додав що вже розпочато слідство, і що службовці, відповідальні за недотримання своїх обов’язків, будуть покарані.

На початку цього місяця інший нападник-смертник «Ісламської держави» атакував групу газарейців (іраномовні шиїти монгольського походження, що населяють центральний Афганістан, 8-10% від загальної чисельності населення країни). Загинуло 9 людей і 18 отримали поранення. Нападник підірвав себе неподалік поліцейського контрольного пункту неподалік групи шиїтів, які відзначали роковини убивства свого лідера Абдула Алі Мазарі, якого вбили бойовики Талібану.

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