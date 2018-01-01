У східному районі Афганістану здійснено атаку на учасників похорону; загинуло 18 людей

Нападник-смертник здійснив атаку на похорон колишнього начальника провінції Нанганхар, що у східному районі Афганістану. Згідно з повідомленнями, загинуло щонайменше 18 людей.

Останнім часом афганські сили безпеки часто зводять сутички з екстремістами «Ісламської держави» в районі.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за атаку, а угруповання Талібан заперечило свою присутність.

Цей інцидент стався через кілька днів після самогубної атаки на шиїтський культурний центр у Кабулі, в результаті чого загинула щонайменше 41 особа, а понад 80 отримали поранення. Відповідальність за ту атаку взяла на себе «Ісламська держава». Екстремісти «Ісламської держави» також взяли відповідальність за попередні атаки на шиїтські мечеті й процесії в Кабулі та інших містах Афганістану.

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