В Афганістані може початись громадянська війна - генерал Міллі

На думку глави Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, в Афганістані може початись громадянська війна. А це, своєю чергою, може призвести до відродження у країні терористичних груп. Про це Міллі заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

“Думаю, що є дуже висока ймовірність більш масштабної громадянської війни, і це, своєю чергою, призведе до умов, які можуть призвести до відродження “Аль-Каїди” чи росту ІДІЛ або інших терористичних груп”, - сказав генерал.

Він додав, що це може трапитись у найближчі 12-24-36 місяців. На думку генерала, зберігати безпеку та збирати розвіддані в регіоні для Сполучених Штатів тепер стане значно складніше.

Нагадаємо, США вивели свої війська з Афганістану 31 серпня, завершивши 20-річну війну. Внаслідок виходу американської армії владу в Афганістані захопив Талібан.

В матеріалі використані джерела Fox News.

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