В Афганістані поранено щонайменше трьох американських військовослужбовців

Представник командування американських збройних сил заявив, що в провінції Балх, що в північному районі Афганістану, місцевий солдат відкрив вогонь по групі американських військовослужбовців. За всім ознаками, це була запланована атака з боку союзницького військовослужбовця.

«Ми ведемо слідство в цій справі, і немає повідомлень про смерть іноземних солдатів. З перших повідомлень виходить, що троє американських військових, які відвідували базу, отримали поранення», сказав представник Міністерства оборони Афганістану Мохаммад Радманіш. Він також сказав «Голосу Америки», що нападник загинув.

Американське військове командування заперечило раніше повідомлення про смерть американських військових.

Атака сталася в гарнізоні Шагін, який служить штаб-квартирою 209 батальйону Афганської армії в Мазарі-Шарифі.

Мешканці району повідомили, що вони бачили у районі вертольоти в повітрі.

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