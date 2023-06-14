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Лідери країн Африки відвідують Україну та Росію
Спроби інших зазнавали невдачі, але тепер шість лідерів африканських країн прямують до Москви та Києва, щоб спробувати вирішити російсько-український конфлікт. За даними Brazzaville Foundation, які наводять ЗМІ, делегація прибуде до Києва в п'ятницю, а в суботу буде в Москві.
Південну Африку, яка очолює делегацію, звинувачують у прихильності до Росії, незважаючи на її офіційно нейтральну позицію щодо війни.
Президент ПАР Сиріл Рамафоса очолює делегацію, до якої також входять глави держав Замбії, Республіки Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди.
Країни зайняли різні позиції щодо війни: Південна Африка, Уганда та Республіка Конго утрималися під час голосування за резолюцію Організації Об’єднаних Націй на початку цього року, яка засудила повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році та вимагала від неї вивести свої війська.
За резолюцію проголосували Замбія та Єгипет, а Сенегал не брав участі.
Прес-секретар Рамафоси Вінсент Магвенья заявив, що поїздка делегації відбудеться "незабаром", хоча точні дати не були оприлюднені з міркувань безпеки.
"Ми очікуємо, що найближчим часом делегація глав африканських держав відправиться як в Україну, так і в Росію", - сказав він.
Південну Африку критикували на Заході за теплі стосунки з Москвою — раніше цього року вона приймала російські військові кораблі для спільних військових навчань, а минулого місяця посол США в Південній Африці звинуватив країну в постачанні зброї Росії.
Південна Африка заперечує звинувачення в тому, що зброю таємно завантажили на російське судно Lady R в Кейптауні наприкінці минулого року, але суперечка призвела до напруження відносин з Вашингтоном.
Цього тижня група законодавців США підняла питання про те, чи має Південна Африка все ще мати торговельні пільги, а провідні південноафриканські бізнес-лідери також попередили, що країна може поплатитися економічно за свою позицію, а ризик введення санкцій зростає.
Стівен Грузд, аналітик Південноафриканського інституту міжнародних відносин, каже, що важко передбачити, чи матиме значення місія з шести керівників.
Оскільки тривають бої, він каже, час для переговорів ще не настав, але додає, що слід вітати будь-які спроби миру.
"Можливо таким чином Південна Африка намагається відвернути увагу від скандалу з Lady R про те, що ПАР нібито відправила Росії зброю, але, гадаю, є щире бажання змінити ситуацію", - сказав Грузд.
Президент Росії Путін привітав місію африканських лідерів, як і Україна. Але на прес-конференції минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що деякі речі не підлягають обговоренню.
"Будь-яка мирна ініціатива повинна поважати територіальну цілісність України, вона не повинна означати, навіть між рядками, будь-яку здачу української території Росії. По-друге, будь-який мирний план не повинен призводити до заморожування конфлікту", – сказав Кулеба.
Рамафоса — досвідчений переговірник, який відіграв важливу роль у переговорах, які поклали край апартеїду. Але поки що мирні плани, запропоновані іншими країнами, включаючи Китай, провалилися, і критики скептично ставляться до того, що місія африканських лідерів досягне результату.
Тим часом уряд Південної Африки все ще обмірковує, що робити щодо майбутнього саміту групи країн БРІКС у Йоганнесбурзі, на який запрошено Путіна.
Через те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на російського лідера, Південна Африка буде змушена його заарештувати, і є повідомлення, що країна шукає вихід через внесення змін до угоди з МКС.
Південна Африка спростувала припущення, що розглядає можливість повного перенесення саміту.
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Ми перебуваємо і в наступі, і в обороні – заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Наступальні дії українського війська тривають на декількох напрямках на сході та півдні України. Водночас ворог так само здійснює наступ на декількох напрямках. “Тому зараз ми перебуваємо і в наступі, і в обороні”, - розповіла в інтерв’ю Голосу Америки заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За інформацією Маляр, у відповідь на український наступ на бахмутському напрямку росіяни збільшили кількість артилерійських і мінометних обстрілів, завдають авіаційних ударів і цим ускладнюють просування. Утім минулого тижня українські військові просунулися щонайменше на 6,5 км вперед та звільнили понад 90 кв.км.
Збройні сили стикаються із суцільним замінуванням і з протидією ПТУРами і дронами-камікадзе з боку росіян, каже Маляр.
Щодо озброєння, то через щоденні витрати Україна постійно потрібно поповнення. Основні потреби, за словами Ганни Маляр, це насамперед протиповітряна протиракетна оборона, щоб закрити небо. Ще одна “потреба номер один” – далекобійна зброя, каже посадовиця. І, безумовно, боєприпаси. На Сході, каже Маляр, росіяни часом вистрілюють по 70 тисяч снарядів за день. Ще одна з найважливіших потреб – бойова авіація.
Росіяни готувалися до цього 30 років. Ми – роззброювалися. Тому вийти з ними на паритет по озброєнню вкрай складно.Ганна Маляр
“Росіяни готувалися до цього 30 років. Ми роззброювалися – виконували свої міжнародні зобов'язання. Вони – озброювалися. Тому вийти з ними на паритет з озброєння вкрай складно. Ми поки що не виходимо на цей паритет”, - додала Маляр.
Британська розвідка наводить власні дані щодо українського контрнаступу та ситуації в Україні щодо окупованих Росією територій.
Міноборони Великої Британії наводить відповідну карту у Twitter:
- Голос Америки
Візит гендиректора МАГАТЕ Гроссі на Запорізьку АЕС затримується, через небезпеку в регіоні - ЗМІ
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав на кілька годин запланований візит на Запорізьку АЕС через заходи безпеки. Про це повідомляють кілька міжнародних ЗМІ.
Видання Agence France Press повідомило з посиланням на західних дипломатів, що візит на Запорізьку АЕС відбудеться з запізненням “на кілька годин, не скасований”.
Видання Reuters пише, що за даними дипломатичних джерел, “наразі проводяться заходи з безпеки через загальну ситуацію в регіоні. Найближчим часом очікується візит гендиректора на ЗАЕС".
“Він чекає на можливість безпечної поїздки”, - заявив український високопосадовець виданню Reuters, при цьому не уточнивши, коли саме гендиректор МАГАТЕ має прибути на окуповану росіянами атомну станцію. Видання також повідомляє, що у Києві Гроссі провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Російські ЗМІ цитують ставленика РФ у Запоріжжі Євгена Балицького про те, що Гроссі чекають на АЕС 15 червня.
За даними українських ЗМІ, у регіоні неподалік Запоріжжя наразі тримають активні бойові дії, пов'язані з контрнаступом ЗСУ.
Раніше в МАГАТЕ заявляли, що Рафаель Гроссі відбув в Україну, щоб перевірити рівень безпеки на Запорізькій АЕС внаслідок руйнування Каховської греблі. Як пишуть науковці, через різке зниження рівня води у Каховському водосховищі, може прорватися стіна вежі, де утримується вода для охолодження атомного реактора, через тиск води зсередини вежі.
Як повідомляв Голос Америки, Рафаель Гроссі також заявляв, що в Україні на зустрічі із президентом Зеленським представить йому програми допомоги у ліквідації наслідків катастрофічної повені після знищення Каховської ГЕС.
- Голос Америки
В НАТО очікують на участь Зеленського у саміті та готують "гарний пакет" допомоги для України - ЗМІ
Посолка США в НАТО Джуліанн Сміт підтвердила, що НАТО підтримує вступ України до НАТО, а Росія "не має голосу, чи права вето" на рішення щодо вступу України до Альянсу.
Про це посадовиця заявила під час брифінгу в Брюсселі в середу, повідомляє CNN. Вона також вказала, що у саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі очікується участь українського президента Володимира Зеленського, а союзники готують "гарний пакет допомоги" для України, про який буде оголошено на саміті.
Допомога, яку планують оголосити на саміті, в основному стосуватиметься довгострокової підтримки України. Союзники по НАТО, наголосила посадовиця, підтримують "поточні зусилля України із захисту, а практична підтримка також пов'язана з більш довгостроковими питаннями, включаючи більш довгострокову модернізацію, необхідність якої постане, питання стандартизації, взаємодії і рішення стосовно типу сил, які вони матимуть в майбутньому".
Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг провів низку зустрічей у Вашингтоні, під час яких підтвердив підтримку України з боку Альянсу.
“Військова підтримка України з боку НАТО і партнерів змінює ситуацію на полі бою прямо зараз, оскільки українці почали наступ, вони тільки розпочали, але набирають силу”, - сказав Столтенберґ у вівторок під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Керівник Альянсу також висловив вдячність Сполученим Штатам “за все, що ви робите для зміцнення трансатлантичного зв’язку” та за підтримку, надану європейським союзникам і особливо Україні.
США очікують від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, потужного пакету політичної і практичної підтримки для України, сказав держсекретар Ентоні Блінкен.
Він принагідно подякував Єнсу Столтенберґу за дружбу і партнерство. “Дякую за лідерство у Альянсі в один із найкритичніших часів, які я пам’ятаю”, – додав Блінкен.
Стратегія нацбезпеки Німеччини виокремлює Росію як найбільшу нагальну загрозу
БЕРЛІН (AP) — Уряд Німеччини заявив, що Росія є найбільшою загрозою безпеці «в осяжному майбутньому» і виступив за збалансований підхід до Китаю, в першій стратегії національної безпеки, оприлюдненій в середу.
Формування стратегії спрямоване на те, щоб протистояти, за словами уряду країни, зростаючим військовим, економічним та соціальним ризикам. Найбільша опозиційна партія Німеччини розкритикувала позицію уряду як «анемічну».
Канцлер Олаф Шольц заявив, що нова стратегія, яку його трипартійна правляча коаліція пообіцяла розробити, коли вона вступила на посаду в кінці 2021 року, набула додаткового значення після того, як Росія напала на Україну майже 16 місяців тому. Війна в Україні посилила занепокоєння Німеччини щодо готовності її власних збройних сил, що спонукало Шольца оголосити «поворотний момент» щодо військових витрат.
Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року продемонструвало, «про що нас попереджали багато наших сусідів у Східній Європі — що Європа є вразливою», — заявила журналістам міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на прес-конференції в Берліні, на якій також були присутні Шольц та інші високопосадовці.
У документі на 76 сторінках йдеться, що «сьогоднішня Росія в осяжному майбутньому є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні».
У ньому також попереджається, що деякі країни «намагаються перетворити існуючий міжнародний порядок на свій лад - на систематичне суперництво», що вказує на загрози дезінформації, кібератак та економічного тиску з боку таких держав як Китай.
У документі міститься кілька посилань на загрози безпеці, пов’язані зі зміною клімату. Серед них підвищений ризик голоду, хвороб і конфліктів у всьому світі, а також екстремальні погодні явища та пошкодження критичної інфраструктури в Німеччині. Він визначає загальний підхід Берліна, але не заглиблюється в деталі, включаючи потенційні зовнішньополітичні наслідки стратегії.
Офіційні особи планують розробити більш детальну інформацію пізніше. Уряд Німеччини також готує конкретну стратегію щодо Китаю. Шольц відмовився сказати, коли це буде опубліковане.
«Ми будемо готові, коли будемо готові, але скоро», — сказав він журналістам.
Документ, оприлюднено у середу, за тиждень до переговорів німецького уряду з високопоставленими китайськими чиновниками в Берліні, які, як очікується, торкнуться багатьох чутливих питань.
Німеччина традиційно вагалася протистояти Пекіну через важливість Китаю як ринку для німецького експорту та джерела ключових товарів. Тим не менш, документ підкреслив думку Берліна про те, що Китай є «партнером, конкурентом і системним суперником», зазначивши, що «елементи суперництва та конкуренції зросли в останні роки; але Китай залишається партнером, без якого багато актуальних глобальних викликів неможливо вирішити».
Відповідаючи на запитання, які практичні наслідки матиме нова стратегія, Бербок сказала, що уряд уважно придивиться до сфер, де Німеччина є найбільш вразливою через свою залежність від Китаю. За її словами, вони включають сировину та компоненти для енергетичного, телекомунікаційного та медичного секторів, поставки яких Німеччина активно намагається диверсифікувати.
Шольц звернув увагу на заяву лідерів "Групи семи", із закликом «зменшити ризики», а не «відмежуватись» від Китаю. За його словами, на створення нових каналів поставок можуть піти десятиліття.
Трансатлантичні відносини зі Сполученими Штатами досягли «нової якості та рівня з президентом (Джо) Байденом, кращого якого ми й не бажаємо, – додав канцлер. - Це надзвичайно важливо для безпеки в Європі та нашої безпеки».
Уряд заявив, що також розробить стратегію підвищення спроможності Німеччини протистояти гібридним загрозам, що передбачає посилення аналітичних можливостей її розвідувальних служб. Однак ідею створення Ради національної безпеки, подібної до тих, що існують у США та Британії, було відкладено.
Уряд також не сприйняв заклики перевищити військові витрати Німеччини, встановлені для всього НАТО, у 2% валового внутрішнього продукту.
Лідер опозиції Фрідріх Мерц заявив, що нова стратегія безпеки є «анемічною з точки зору змісту, стратегічно неактуальною, без операційних наслідків» і була розроблена без консультацій із союзниками Німеччини. «Це не має жодної цінності, жодної сутності, жодного значення. … Це велике розчарування», – сказав він.
Інший провідний опозиційний політик Олександр Добріндт скаржився, що стратегія має неправильні пріоритети. «Як приклад, вона містить слово «клімат» 71 раз і слово «Китай» шість разів», – сказав він.
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