Актуально
- Голос Америки
Що входить у миротворчий план африканських лідерів та обстріли Києва під час їхнього візиту - коментарі оглядачів
Обстріли Києва в день візиту до України лідерів семи країн Африки з миротворчою місією є посланням від Росії про її войовничі наміри, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці Twitter.
“Путін так “зміцнює довіру”, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети – це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру”, - написав глава МЗС України.
Росіяни атакували Київ ракетами та безпілотниками в день візиту в Україну делегації лідерів африканських країн з миротворчою місією, в п'ятницю, 16 червня. У столиці було чутно вибухи, українські військові повідомили, що працює ППО.
Закордонний кореспондент журналу "Економіст" Олівер Керрол нагадав скептикам, яку роль грає НАТО у конфлікті. Наприклад, сьогодні завдяки ППО, раніше наданим альянсом Україні, не постраждали африканські лідери, які перебували у Києві.
“Нове підтверджено. Українська протиповітряна оборона використала надані НАТО системи, щоб перехопити 6 аеробалістичних та 6 крилатих ракет "Кинжал". Все це в той час, коли африканські лідери були в Києві, щоб обговорити миротворче посередництво з Москвою”, - пише в Twitter кореспондент видання Economist.
Схожа думка лунає від українського дипломата Олександра Щерби: "Сильні вибухи у небі над Києвом. Сподіваюся, президент Південної Африки, який відвідує сьогодні Україну, пам’ятатиме, що значить бути під обстрілами. Зараз західна зброя також допомагає врятувати йому життя”.
Після обстрілів 16 червня офіс президента Південної Африки написав у Твіттері: “Місія продовжується і йде за планом”.
Пропозиції щодо миру
Журналісти видання Reuters пишуть, що отримали доступ до рамкового документа про миротворчі пропозиції африканських лідерів для України та Росії.
За даними Reuters, запропоновані миротворчі ініціативи можуть включати відведення російських військ, виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, а також зняття санкцій Заходу, накладених на Росію.
"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на сприяння створенню середовища, яке сприятиме припиненню вогню, аби дозволити сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій із відновлення миру", — йдеться в документі.
Метою цієї місії, згідно з документом, є "заохочення сторін погодитися на дипломатичний процес переговорів". Угода про припинення бойових дій може бути укладена після виконання умов, і має супроводжуватися переговорами між Росією та Заходом, йдеться в документі, з яким ознайомились журналісти Reuters.
Генсек ООН: це важлива ініціатива
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш у п'ятницю висловив сподівання, що африканські лідери обговорять з російським президентом Путіним експорт з Росії продовольства і добрив, а також продовження Чорноморської ініціативи.
“Я сподіваюся, що в розмовах з президентом Путіним і африканськими лідерами буде позитивний результат стосовно Чорноморської зернової ініціативи, а також щодо зусиль, які ми докладаємо для експорту російського продовольства та добрив”, - заявив генеральний секретар ООН.
Антоніу Ґуттеріш назвав візит африканських лідерів в Україну “важливою ініціативою”.
“Я мав нагоду почути від президента (Південноафриканської республіки Сіріла) Рамафози опис зусиль, які будуть докладені. Я завжди заохочую всі зусилля, спрямовані на досягнення миру. Не можна визначати, чого вони досягнуть. Я вважаю важливим підкреслити, що це важлива ініціатива, заснована на добрій волі низки значущих країн”, - сказав Ґуттеріш.
Делегація з семи африканських країн - Південної Африки, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго і Замбії - відвідують Україну у п'ятницю, 16 червня, з миротворчою місією. Вони поклали квіти біля місця масових поховань у м.Буча та провели зустріч із президентом Зеленським.
Після Києва лідери Африканських країн відбудуть до Санкт-Петербурга, де мають намір провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Сьогодні у Росії делегація північноафриканської країни Алжир підписала угоду з урядом РФ про стратегічне партнерство.
Раніше Китай надіслав власний "мирний план" для обговорення "політичного врегулювання" до Києва, Москви та європейських столиць. Про власну миротворчу місію заявляв також Ватикан. Крім того, Індонезія пропонувала ще один мирний план, який Україна вже відхилила.
Всі новини дня
Міжнародне право забороняє судити військових за те, що вони брали участь у бойових діях. Нобелівська лауреатка Матвійчук про суд у Ростові
Голова Центру громадянських свобод та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук вважає, що суд, який відбувається в російському Ростові-на-Дону над полоненими бійцями батальйону «Азов», є «воєнним злочином». Про це правозахисниця заявила в ефірі Радіо Свобода.
За її словами, Росія порушує міжнародне гуманітарне право відразу у кількох напрямках, зокрема, влаштовує незаконні суди над військовопоолоненими та незаконно затримує цивітльних.
Їх судять за те, що вони захищали Україну, захищали людей і захищали наш демократичний вибір
«Військові є військовополоненими і, власне, мають привілей комбатанта і, відповідно до міжнародного гуманітарного права, заборонено проводити суди над військовими, за те що вони брали участь в бойових діях. Коли ми подивимось, у чому їх звинувачують, то ми зрозуміємо що їх судять саме за це. Їх судять за те, що вони захищали Україну, захищали людей і захищали наш демократичний вибір», – стверджує Матвійчук в ефірі програми «Свобода.Ранок».
Як пояснює правозахисниця, «воїнам Національної гвардії України інкримінують участь у терористичній організації та спробі захопити владу, що не відповідає дійсності. Окрім того – російська сторона ще й незаконно утримує цивільних».
«Їм інкримінують участь у терористичній організації. Напевно так Росія бачить Національну гвардію України і всі Збройні сили України. А також (інкримінують – ред.) участь у спробі захопити владу, і це зрозуміло тому що Росія вважає окуповані українські території російською територією», – каже правозахисниця.
Щодо цивільних, то міжнародне право говорить чітко – їхню свободу не можна обмежувати, якщо не йдеться про коротку безпекову перевірку.
«Коли ми говоримо про цивільних, то їх Росія взагалі не мала права затримувати. Є досить обмежені підстави для затримання цивільних, і точно утримувати більше того часу, коли з’ясовується наскільки вони становлять небезпеку. Тут є очевидним воєнний злочин» , – пояснює правозахисниця.
Напередодні Центр громадянських свобод офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, однак відповіді ще не отримав і офіційної реакції не було, каже правозахисниця. Олександра Матвійчук вважає, що міжнародне право не працює у російської сторони.
«Є право, а є реалії життя. В наших реаліях право не працює. Стосовно права – військовополонені можуть йти на обмін, і тут, очевидно, що після отримання вироку відкриється «вікно можливостей» для того, щоби інтенсифікувати перемовини по цим людям, яких ми бачимо: зморених і замучених. А цивільні люди взагалі не мають йти на обмін, вони мають бути звільнені негайно без будь-яких умов і якихось затримок. Ми в ситуації, коли Росія чхає на міжнародне право і на всі рішення міжнародних організацій», – сказала Матвійчук.
Як повідомляв Голос Америки, 14 червня, на півдні Росії, у місті Ростов-на-Дону почався судовий процес над 22-ма українськими військовополоненими, членами батальйону «Азов», які потрапили в полон у травні 2022 року. У серпні 2022 року Росія визнала батальйон «Азов» терористичною організацією. Звинувачення у тероризмі тягне за собою термін ув’язнення від 15 років до довічного.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) у четвер засудила Росію за проведення суду над українськими військовополоненими, назвавши російські звинувачення у членстві в «терористичній організації» «свавільними», а процес у Ростові – «воєнним злочином».
- Голос Америки
Байден відкритий до того, щоб спростити Україні шлях до НАТО - ЗМІ
Президент США Джо Байден "відкритий" до ідеї спростити шлях України до вступу в НАТО, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на інформацію американських посадовців.
Зокрема йдеться про те, щоб скасувати вимогу Плану дій до членства в НАТО, затвердженого для України. План передбачає проведення низки реформ в цивільній та військовій сферах.
Хоча вимоги до вступу в Альянс залишаються, без ПДЧ союзники зможуть в будь-який час проголосувати за вступ України.
Відповідну ідею, кажуть в ЗМІ, Байдену представив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до США цього тижня. Про усунення вимог ПДЧ союзники можуть оголосити в липні на саміті у Вільнюсі.
"Ми намагаємось знайти спільну позицію з формулювань, які б підтримали відданість НАТО трансатлантичній інтеграції України", - наводить Politico слова високопосадовця США. В Washington Post уточнили, що рішення щодо ПДЧ не передбачає визначення дати вступу України до НАТО.
Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заявив в п'ятницю, що союзники по НАТО готові усунути деякі перепони на шляху України до НАТО.
"Все більше сигналів, що всі погодяться", - заявив Пісторіус в Брюсселі, відповідаючи на питання про можливість спрощення шляху України до НАТО.
15-16 червня в Брюсселі триває засідання міністрів оборони країн НАТО, зокрема союзники обговорюють нагальні і довготермінові потреби безпеки України, а також визначаються з відповіддю на заклики України прийняти її до лав Альянсу, якої очікують від саміту у Вільнюсі в липні.
Раніше в НАТО заявляли, що вступ України до Альянсу неможливий, поки війна триває і наголошували - нагальним пріоритетом є допомогти Україні захиститись від російської агресії.
"Настав час для інтенсивної дипломатії" - держсекретар США їде до Китаю
Сполучені Штати посилюють контакти з Китаєм на тлі зростання загрози прорахунків у відносинах з основним конкурентом, кажуть посадовці США.
Державний департамент США оголосив у середу, що держсекретар Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Пекін.
Очікується, що під час поїздки Блінкен зустрінеться з високопосадовцями Китаю, включаючи міністра закордонних справ Цінь Гана, повідомили у відомстві.
Ця поїздка - частина зусиль адміністрації Байдена налагодити відносини з Пекіном після серії дипломатичних зіткнень між двома країнами.
"Ми приїжджаємо до Пекіна з реалістичним, впевненим підходом і щирим бажанням керувати нашою конкуренцією найвідповідальнішим способом", — сказав Даніель Крітенбрінк, помічник держсекретаря у справах Східної Азії та Тихого океану, під час телефонного брифінгу з журналістами в середу.
Під час телефонного брифінгу Курт Кемпбелл, заступник помічника президента Джо Байдена та координатор із справ Індії та Тихого океану в Раді національної безпеки США, додав: "Зараз саме час для інтенсивної дипломатії".
Кемпбелл минулого тижня закликав проводити "належну дипломатію" з Пекіном, заявивши, що потенціал для прорахунків у відносинах з Китаєм зростає.
Про це він заявив на заході, організованому Гудзонівським інститутом США.
Блінкен у телефонній розмові з Цінь Ганом у вівторок закликав "тримати відкритими лінії зв’язку" з Китаєм, щоб уникнути "прорахунків і конфліктів", повідомили в Державному департаменті.
Цінь закликав США поважати "основні проблеми Китаю" і "припинити втручання у внутрішні справи Китаю, а також припинити завдавати шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю в ім'я конкуренції", згідно із китайським МЗС.
Аналітики кажуть, що ймовірність прогресу з ключових двосторонніх питань під час поїздки залишається низькою.
"Найкраще, чого може досягти цей візит, — це встановити межу двосторонніх відносин і прокласти шлях для інших взаємодій на робочому рівні", — сказав Денніс Вайлдер, колишній директор Ради національної безпеки з питань Китаю.
"Справжня стабільність у відносинах недосяжна через високий ступінь недовіри та нерозв’язний характер таких проблем, як Тайвань і обмеження США на експорт високотехнологічних товарів до Китаю", – додав Вайлдер, який зараз є старшим науковим співробітником проекту Ініціатива діалогу США та Китаю у Джорджтаунському університеті.
"Розмовляти важливо, навіть якщо немає проривів", — сказав Патрік Кронін, керівник безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону в Гудзонівському Інституті.
Кронін сказав, що обидві сторони можуть побачити певний прогрес щодо України, торгівлі та зміни клімату.
"Я думаю, що держсекретар Блінкен ... зможе знайти деякі сфери спільного інтересу. Мирне припинення війни в Україні, початок діалогу щодо штучного інтелекту, торгівля та зміна клімату", – сказав Кронін.
Про візит Блінкена до Пекіна домовились Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі на Балі, Індонезія, у листопаді 2022 року.
Ця зустріч не дала прориву, але її розцінили як важливий крок у стабілізації відносин між двома країнами.
Але напруга зросла через гострі питання, включаючи Тайвань і Україну.
У лютому Блінкен скасував свою поїздку до Пекіна після того, як ймовірна китайська шпигунська повітряна куля порушила повітряний простір США.
Відтоді США доклали постійних зусиль для відновлення діалогу з Пекіном, незважаючи на напруженість.
Останніми тижнями відбулися переговори на високому рівні між двома сторонами, можливе потепління у двосторонніх відносинах.
Минулого тижня Крітенбрінк і Сара Беран, старший директор Ради національної безпеки США з питань Китаю, вирушили до Пекіна, щоб зустрітися з Ма Чжаосю, заступником міністра закордонних справ, і Яном Тао, директором департаменту у справах Північної Америки та Океанії МЗС Китаю.
Крісті Лі з Голосу Америки долучилась до роботи над цією статтею.
Форум