Що входить у миротворчий план африканських лідерів та обстріли Києва під час їхнього візиту - коментарі оглядачів

Обстріли Києва в день візиту до України лідерів семи країн Африки з миротворчою місією є посланням від Росії про її войовничі наміри, - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці Twitter.

“Путін так “зміцнює довіру”, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети – це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру”, - написав глава МЗС України.

Росіяни атакували Київ ракетами та безпілотниками в день візиту в Україну делегації лідерів африканських країн з миротворчою місією, в п'ятницю, 16 червня. У столиці було чутно вибухи, українські військові повідомили, що працює ППО.

Закордонний кореспондент журналу "Економіст" Олівер Керрол нагадав скептикам, яку роль грає НАТО у конфлікті. Наприклад, сьогодні завдяки ППО, раніше наданим альянсом Україні, не постраждали африканські лідери, які перебували у Києві.

“Нове підтверджено. Українська протиповітряна оборона використала надані НАТО системи, щоб перехопити 6 аеробалістичних та 6 крилатих ракет "Кинжал". Все це в той час, коли африканські лідери були в Києві, щоб обговорити миротворче посередництво з Москвою”, - пише в Twitter кореспондент видання Economist.

Схожа думка лунає від українського дипломата Олександра Щерби: "Сильні вибухи у небі над Києвом. Сподіваюся, президент Південної Африки, який відвідує сьогодні Україну, пам’ятатиме, що значить бути під обстрілами. Зараз західна зброя також допомагає врятувати йому життя”.

Після обстрілів 16 червня офіс президента Південної Африки написав у Твіттері: “Місія продовжується і йде за планом”.

Пропозиції щодо миру

Журналісти видання Reuters пишуть, що отримали доступ до рамкового документа про миротворчі пропозиції африканських лідерів для України та Росії.

За даними Reuters, запропоновані миротворчі ініціативи можуть включати відведення російських військ, виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, а також зняття санкцій Заходу, накладених на Росію.

"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на сприяння створенню середовища, яке сприятиме припиненню вогню, аби дозволити сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій із відновлення миру", — йдеться в документі.

Метою цієї місії, згідно з документом, є "заохочення сторін погодитися на дипломатичний процес переговорів". Угода про припинення бойових дій може бути укладена після виконання умов, і має супроводжуватися переговорами між Росією та Заходом, йдеться в документі, з яким ознайомились журналісти Reuters.

Генсек ООН: це важлива ініціатива

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш у п'ятницю висловив сподівання, що африканські лідери обговорять з російським президентом Путіним експорт з Росії продовольства і добрив, а також продовження Чорноморської ініціативи.

“Я сподіваюся, що в розмовах з президентом Путіним і африканськими лідерами буде позитивний результат стосовно Чорноморської зернової ініціативи, а також щодо зусиль, які ми докладаємо для експорту російського продовольства та добрив”, - заявив генеральний секретар ООН.

Антоніу Ґуттеріш назвав візит африканських лідерів в Україну “важливою ініціативою”.

“Я мав нагоду почути від президента (Південноафриканської республіки Сіріла) Рамафози опис зусиль, які будуть докладені. Я завжди заохочую всі зусилля, спрямовані на досягнення миру. Не можна визначати, чого вони досягнуть. Я вважаю важливим підкреслити, що це важлива ініціатива, заснована на добрій волі низки значущих країн”, - сказав Ґуттеріш.

Делегація з семи африканських країн - Південної Африки, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго і Замбії - відвідують Україну у п'ятницю, 16 червня, з миротворчою місією. Вони поклали квіти біля місця масових поховань у м.Буча та провели зустріч із президентом Зеленським.

Після Києва лідери Африканських країн відбудуть до Санкт-Петербурга, де мають намір провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Сьогодні у Росії делегація північноафриканської країни Алжир підписала угоду з урядом РФ про стратегічне партнерство.

Раніше Китай надіслав власний "мирний план" для обговорення "політичного врегулювання" до Києва, Москви та європейських столиць. Про власну миротворчу місію заявляв також Ватикан. Крім того, Індонезія пропонувала ще один мирний план, який Україна вже відхилила.