Рінат Ахметшин дав свідчення у справі про зв'язки штабу Трампа з Росією – AP

За словами джерела Associated Press - спеціальний прокурор Мюллер зацікавився зустріччю, на якій був присутній син президента США



Велике журі присяжних, призначене спеціальним прокурором Робертом Мюллером, на закритому засіданні заслухало свідчення російсько-американського лобіста, який був присутній на зустрічі за участю старшого сина президента Дональда Трампа в червні 2016 року.



Про це повідомляє інформагентство Associated Press.



Джерело, знайоме з ситуацією, підтвердило агентству, що Рінат Ахметшин виступав перед великим журі присяжних останніми тижнями.



Джерело повідомило про це на умовах анонімності в зв'язку з конфіденційним характером слухань.



Зустріч, про яку йде мова, відбулася за кілька тижнів до офіційного висунення Трампа кандидатом в президенти від Республіканської партії, і слова джерела стали самим ясним на даний момент підтвердженням, що Мюллер і його слідчі розглядають її у контексті ширшого розслідування російського втручання у вибори в 2016 році.



На зустрічі були присутні Дональд Трамп-молодший, зять президента Джаред Кушнер та колишній керівник передвиборної кампанії Пол Манафорт.



З електронного листування, опублікованого Трампом-молодшим, слід, що він погодився на зустріч, надіючись, що зможе отримати інформацію, що дискредитує кандидата від демократів Гілларі Клінтон, нібито в рамках зусиль російської влади з надання сприяння кампанії Трампа.



Колишній радянський військовий офіцер Ахметшин, який служив у контррозвідці, також є відомим вашингтонським лобістом. Він представляв російські інтереси, намагаючись дискредитувати історію померлого в російській в'язниці адвоката Сергія Магнітського, в честь якого названий американський закон про санкції.

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