Замість шопінгу на протест. Тисячі молодих людей вийшли на протест за клімат у "чорну п'ятницю"

Американська молодь від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка планує вийти на "страйк у Чорну п'ятницю", щоб оголосили бойкот закупівлям зі знижками, які є традиційними для п'ятниці після Дня подяки. Протестувальники прагнуть привернути увагу до кризи зі зміною клімату і закликати до активних дій у цій сфері.

Початок протестам у п'ятницю дали активісти Австралії, пише "Голос Америки". Протести проти урядової політики з використання вугілля набули широкої популярності в Австралії через те, що останнім часом в регіоні поширились стихійні пожежі.

В Берліні більше двох десятків активістів пірнули у холодну воду річки Шпрее перед парламентом, щоб привернути увагу до недостатнього, на їх думку, пакету заходів зі зниження викидів парникових газів, які прийняла палата німецького парламенту. Десятки тисяч студентів також вийшли на протест біля Бранденбурзьких воріт в Берліні, пише АР.

В Йоганнесбурзі, в Африці десятки людей вийшли з гаслами "Не круто" і "Зупиніть забруднення негайно".

У Варшаві активісти несли гасла "Врятуймо планету" та "Пластик - не фантастика" в також "Польща без вугілля у 2030 році".

В понеділок в Мадриді заплановано конференцію ООН з питання зміни клімату.

ООН цього тижня закликало країни значно скоротити викиди парникових газів протягом наступних десяти років і нагадало про загрози так званої кліматичної кризи.

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