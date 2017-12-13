Демократи «здобули» Алабаму

В ході передвиборчої кампанії республіканець Рой Мур виявився в центрі секс-скандалу





Кандидат від Демократичної партії Даґ Джонс здобув несподівану перемогу над республіканцем Роєм Муром на позачергових виборах в Сенат США від штату Алабама. Джонс набрав 49,9 % голосів, Мур на півтора відсотка менше - 48,4%. Такі попередні результати голосування.



Місце в Сенаті звільнилося після призначення президентом Джеффа Сешнса на посаду міністра юстиції.



Перемога Джонса стала серйозною поразкою як для Республіканської партії, так і особисто для президента Трампа в консервативній південній Алабамі. Останній раз демократ перемагав в цьому штаті на виборах в Сенат 25 років тому. Тепер перевага республіканців в Сенаті стане мінімальним 51 голос проти 49 голосів демократів.



Президент Дональд Трамп уже в Twitter привітав Джонса з перемогою, давши зрозуміти при цьому, що не вважає поразку республіканців у штаті остаточною, підкресливши, що боротьба за політичний вплив в Алабамі буде продовжена.



В ході передвиборчої кампанії Рой Мур, якого особисто підтримав Трамп, став фігурантом сексуального скандалу. Кілька жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, які, за їхніми словами, мали місця в 1970-х роках. Після цього деякі впливові республіканці негативно поставилися до перспективи обрання в Сенат свого однопартійця.

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