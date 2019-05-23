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США провели перехоплення російських винищувачів біля Аляски

  • Голос Америки
Літак F-22 Raptor

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Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники та винищувачі, здатні нести ядерний заряд, біля узбережжя Аляски. Перехоплення відбулось у вівторок вже вдруге поспіль протягом двох днів, повідомляє NORAD.

Про це повідомило Північноамериканське командування ВПС (NORAD). Спільне оборонне агентство США та Канади повідомило, що два бомбардувальники та два Су-35 увійшли в зону виявлення на Алясці, де їх було перехоплено двома літаками F-22 NORAD.


Перехоплення продемонструвало те, як "NORAD виконує авіакосмічні попередження та контроль за повітряним простором", - йдеться в заяві установи.

Росія заперечує порушення повітряного простору.

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Ситуація в регіоні стала більш напруженою після того, як Росія поновила роботу колишніх радянських військових баз на арктичному узбережжі.

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