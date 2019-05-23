США провели перехоплення російських винищувачів біля Аляски

Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники та винищувачі, здатні нести ядерний заряд, біля узбережжя Аляски. Перехоплення відбулось у вівторок вже вдруге поспіль протягом двох днів, повідомляє NORAD.
Про це повідомило Північноамериканське командування ВПС (NORAD). Спільне оборонне агентство США та Канади повідомило, що два бомбардувальники та два Су-35 увійшли в зону виявлення на Алясці, де їх було перехоплено двома літаками F-22 NORAD.
Перехоплення продемонструвало те, як "NORAD виконує авіакосмічні попередження та контроль за повітряним простором", - йдеться в заяві установи.
Росія заперечує порушення повітряного простору.
Ситуація в регіоні стала більш напруженою після того, як Росія поновила роботу колишніх радянських військових баз на арктичному узбережжі.
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