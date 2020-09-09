Алексієвич закликає російську інтелігенцію «не мовчати»

Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, остання з семи членів президії Координаційної ради опозиції, яка залишається на волі в Білорусі, закликала російську інтелігенцію активніше виступати з осудом білоруської влади.

"Чому ви мовчите? Ми чуємо тільки рідкісні голоси на підтримку. Ми все ще ваші брати", - йдеться в заяві Алексієвич, який з'явився на сайті білоруського ПЕН-центру.

Ми чуємо тільки рідкісні голоси на підтримку. Ми все ще ваші брати

"Вже не залишилося нікого з моїх друзів-однодумців в президії Координаційної ради. Всі або в тюрмі, або викинуті за кордон. Сьогодні взяли, останнім, Максима Знака", - сказала Алексієвич.

Алексієвич спростувала твердження влади про те, що Координаційна рада білоруської опозиції, членом якої вона є, планувала державний переворот. "Ми хотіли не допустити розколу в нашій країні. Ми хотіли, щоб в суспільстві почався діалог", - йдеться в заяві Нобелівського лауреата. Лукашенко відмовляється говорити з вулицею, нагадує вона, а вулиця - це сотні тисяч людей. Це народ, сказала Алексієвич і додала, що пишається білоруським народом.

Залякування, затримання та примусові вигнання опозиціонерів у Білорусі є серйозним порушенням щодо мирних протестів з боку режиму

У середу до дому в центрі Мінська, де живе Алексієвич, приїхали оперативники в цивільному. Як повідомила письменниця по телефону Білоруської службі "Радіо Свобода", вони дзвонять по домофону і вимагають їх пропустити. Пізніше до квартири Алексієвич приїхали журналісти.

У середу до помешкання Алексієвич завітали дипломати низки європейських країн, щоб захистити її від затримання.

"Залякування, затримання та примусові вигнання опозиціонерів у Білорусі є серйозним порушенням щодо мирних протестів з боку режиму у Білорусі. Рада поширити це фото зроблене щойно у Мінську з Світланою Алексієвич в оточенні європейських дипломатів, включно із шведським дипломатом", - заявила у Twitter Анн Лінде, міністерка закордонних справ Швеції.

Петрас Аустревічус, член Європейського парламенту назвав присутність дипломатів поруч із Алексієвич "людським щитом" покликаним захистити її від "бандитів Лукашенка".

Сьогодні ж Алексієвич, голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і глава організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар закликали ООН направити місію спостерігачів до Білорусі, а ОБСЄ - домагатися свободи преси за посередництва у врегулюванні кризи в країні.

"[Влада] хотіла б створити" інформаційний вакуум ", встановити велику безмовність замість демонстрацій і дебатів. Але ми не хочемо повернення тиші диктатури, яка є ознакою нещастя, а часто і злочини", - сказано у зверненні, яке надійшло до редакції "Медузи".

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