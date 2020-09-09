Ексклюзивно: Вадим Можейко розповів, що Світлана Алексієвич побоюється затримання в Білорусі. Відео

З семи членів президії Координаційної ради на свободі залишається лише лауреатка Нобелевської премії з літератури Світлана Алексієвич. Проте, у середу зранку вона також почала отримувати дзвінки з невідомих номерів, і хтось намагався потрапити до її помешкання. Про це моїй розповів Вадим Можейко, який разом з іншими активістами та групою дипломатів приїхав до квартири Алексієвич для її захисту