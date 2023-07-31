Дешевше пальне, одяг, електроніка та перукарні для солдатів. Репортаж із військової бази США

Для американських солдатів у США працюють заправки з нижчими цінами на пальне, а також є велика торговельна мережа, у якій продають речі для військових та їхніх сімей без податків і, крім того, надають різноманітні послуги. Українська служба "Голосу Америки" побувала в одному із таких торгових центрів для військових, а також на заправній станції на американській військовій базі Joint Base Myer-Henderson Hall неподалік Вашингтона. Дружина американського військового Роза Натал із чоловіком живе на військовій базі 10 років. Пальне для своєї автівки жінка купує лише на заправці, що розташована на цій же військовій базі, адже це дозволяє їхній родині істотно заощадити. "Я приїжджаю сюди щотижня, щоб заправити бак. Ціни значно дешевші, ніж я могла б зустріти. Я плачу тут приблизно $3.35 за галон. Увесь ринок навколо зараз має ціну приблизно $3.49 за галон. Я отримую знижку у п’ять центів за галон, крім того, мій бензин не оподатковується. Тож я багато заощаджую," - розповідає Роза Натал.

Алекс Мамаріл, гендиректор торгової мережі на військовій базі Joint Base Myer-Henderson Hall (інша назва - Форт Майєр), що розташована неподалік Вашингтона, пояснює: працівники заправки по кілька разів на день відстежують, аби ціни на пальне для військових відповідали найнижчим на ринку, також на вартості пального істотно позначається відсутність податків.

Наша політика щодо ціноутворення на пальне полягає в тому, щоб відповідати найнижчій ціні конкурентів

"Ціна тут відповідає найнижчим конкурентоспроможним цінам на ринку. Тож ми проводимо дослідження у радіусі п’яти миль за допомогою автоматизованої системи, щоб з’ясувати найнижчу ціну для кожного виду бензину. Наша політика щодо ціноутворення на пальне полягає в тому, щоб відповідати найнижчій ціні конкурентів. І я можу чесно сказати, що у нас - одні з найкращих цін у місті," - каже Алекс Мамаріл. Такі дешевші заправки для військових, як на Форт-Майєр, є на багатьох базах у США. Загалом їх 249. І це лише частина великої мережі послуг та магазинів без податків для американських військових. "Кожна військова база має ті ж самі бізнес-концепції, що й на Форт-Майєрі. Отже, у нас є Експрес, який має заправну станцію, деякі бази не мають заправок, залежно від місця розташування. У нас також є головний магазин," - розповів Мамаріл.

Спеціальна торгова мережа для військових у США називається Exchange. До неї належать заправки та призаправкові кіоски, а також головний магазин, який є майже на кожній військовій базі в Америці та закордоном. Це як звичайний торговий центр із фудкортом, товарами відомих брендів, кінотеатрами, хімчистками, пральнями та іншими сервісами. Одна з найпопулярніших послуг - стрижка. Ветеран сухопутних військ США з 40-річним стажем Дарлінг не зраджує звичці. До перукаря щоразу їде автівкою півгодини, аби підстригтись саме в перукарні на військовій базі. "Я - ветеран, пенсіонер і чоловік військової. Я приходжу сюди, бо мені подобається якість, я можу дозволити собі постригтися, де завгодно. Але вона (перукарка на військовій базі, - ред.) стриже мене так, як мені подобається. І як військовий пенсіонер я люблю коротку стрижку. Моя дружина не проти, що вона занадто коротка, як бачите, вона чудова", - пояснює Дарлінг. Ціна є приємним доповненням до якості, каже Дарлінг. Він розповів, що вартість стрижки в його місті становить від 22 до 35 доларів, а на військовій базі за таку ж послугу він платить 18 доларів.

Більшість своїх клієнтів працівники торгового центру на цій військовій базі знають багато років, як і Дарлінга, розповідає Ральф Гендерсон, менеджер магазину Exchange: "Тут, у нашому магазині, ми маємо, як я люблю це називати, щось на зразок сімейної атмосфери. Ми знайомимося з нашими клієнтами. Більшість із наших клієнтів приходять майже щодня. Тож ми познайомилися з ними, у нас це свого роду сімейний магазин, тож вони із задоволенням приходять сюди. Багато пенсіонерів приходять і роблять покупки тут. Багато молодих солдатів, які служать у почесній варті тут, у Форт-Майєрі."

Приваблює військових у магазині передусім ціна. Торгові центри для військових - це щось на зразок магазинів Duty free в аеропортах. Товари тут не оподатковуються.

Більшість наших товарів на 20–30% нижчі від роздрібної ціни, яку пропонує виробник

"Ми маємо дуже конкурентоспроможні ціни; більшість наших товарів на 20-30% нижчі від роздрібної ціни, яку пропонує виробник, або за якою продають ці товари за кордоном. Ми надаємо клієнтам можливість обрати, що купити. І все це не оподатковується. Це те саме, що Duty free. Ми постійно звільнені від податків. Усі кошти, які ми заробляємо, повертаються або на покращення магазинів, купівлю товарів у магазини, або ми повертаємо їх до військових у вигляді дивідендів для допомоги спільноті", - каже Гендерсон. Такі торгові центри є на військових базах у кожному штаті США та на понад 30-ти закордонних базах. Для військових та їхніх родин у них продають усе необхідне. Вибір товарів на кожній базі підлаштовують під потреби покупців. На багатьох є відділи з дитячими товарами. За офіційною статистикою, клієнтами таких магазинів є понад 33 млн активних і колишніх військових та членів їхніх родин.

"У головних магазинах ми продаємо широкий асортимент усіх товарів - продаємо одяг, електроніку, постільну білизну, товари для тварин, товари для дому, потроху всього. І вони доступні для всіх власників ідентифікаційних-карток Міністерства оборони, активних військових, військових пенсіонерів, цивільних осіб Міністерства оборони, ветерани з обмеженими можливостями мають право робити покупки в магазині," - розповідає Гендерсон. А починалося все з мила, тютюну та лез для бриття. Саме такі товари були найпопулярнішими серед американських військових у 19 столітті. Тоді за солдатами слідували торговці і продавали їм найнеобхідніші речі за завищеними цінами.

Щоб подолати корупцію і припинити наживу на солдатах, влада запровадила систему сертифікованих продавців для армії

Щоб подолати корупцію і припинити наживу на солдатах, влада запровадила систему сертифікованих продавців для армії, яка потім переросла в мережу Exchange. Тепер американська армія має понад 2 700 тисяч таких торгових центрів. Гасло торгової мережі для військових - служити тим, хто служить країні. І їхати за військовими туди, куди їдуть вони. Тож такі магазини облаштовують і в гарячих точках, де є американська військова присутність. "Ми продаємо в основному те ж саме, що маємо тут, щоб солдати, які перебувають там, у зонах бойових дій, відчули смак дому та мали куди піти, аби відпочити від повсякденної діяльності на війні", - зауважує менеджер Ральф Гендерсон.

Менеджер торгового центру Ральф Гендерсон у 2002 році відкривав перший такий торговий центр Exchange в Афганістані на території аеропорту Кандагар. Пригадує, що популярності таких магазинів міг би позаздрити будь-який бізнес. "Коли ми вперше потрапили туди, це був зелений армійський намет, прилаштований до будівлі. A коли я від'їжджав через шість місяців, ми перетворили його на намет 12 на 12 метрів, де було все: від закусок до електроніки, ігрових станцій, телевізорів, напоїв, усього, що вони могли побажати. Там були я та ще двоє американців, співробітників Exchange. Ми працювали по 18 годин на добу, у нас була черга з того часу, як ми відкривалися, і нам фактично доводилося розміщати когось позаду черги наприкінці дня, щоб зупинити чергу, аби зачинитися, поспати пару годин, а потім прокинутися і почати знову наступного ранку", - пригадує Гендерсон.

У сучасних військових магазинах Exchange, крім звичайних товарів, є і специфічні - для армійців. Обов'язковий - відділ із військовою формою.

"Вони повинні мати три види одягу щодня: повсякденний одяг, парадну форму та спортивний одяг, залежно від того, що відбувається, на які спеціальні завдання їм, можливо, доведеться йти. Якщо вранці, коли вони займаються фізичною підготовкою, потрібні шорти, футболки та інше, а потім вони йдуть додому в душ, переодягаються у повсякденну форму, а далі, якщо відбувається якесь дійство увечері, вони одягають свою парадну форму," - розповідає Гендерсон. Є магазинах також специфічні сувеніри для військових: іграшки, чашки, футболки із написами для різних видів військ.