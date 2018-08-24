Українці - в числі найбільших жертв споживання алкоголю у світі, каже міжнародне дослідження

Україна у спеціальному дослідженні названа серед країн світу, де споживають багато алкоголю, і де це призводить до десятків тисяч смертельних наслідків.

Медичний журнал Ланцет (The Lancet) опублікував результати наймасштабнішого вивчення наслідків споживання алкоголю, у яких дослідники доходять висновку, що урядам варто рекомендувати громадянам уникати спритних напоїв взагалі.

Дослідження вказує, що за 2016 рік алкоголь став причиною 2,8 мільйонів смертей у світі і був однією з провідних причин загибелі, хвороб і каліцтв серед людей віком 15-49 років.

Згідно з наведеною статистикою 2016 року Україна була на четвертому місці за кількістю смертельних випадків, спричинених алкоголем серед жінок - 25 375 смертей, а серед чоловіків на шостому - 53 380 смертельних випадків.

У цих показниках Україну випереджають лише країни зі значно більшим населенням, зокрема Китай, Індія та Росія.

Згідно з наведеними даними жінки в Україні споживають найбільшу кількість алкоголю у порівнянні з жінками інших країн - 2,4 одиниць денно.

У цьому дослідженні одиницею названо 10 грамів чистого спирту, що відповідає приблизно невеликому келиху вина - 100 мілілітрів міцністю 13%, склянці пива - 375 мілілітрів міцністю 3,5%, або тридцятьом мілілітрам горілки, чи іншого спиртного напою міцністю 40%.

10 країн з найвищим рівнем споживання алкоголю серед жінок: (середньостатистична щоденна кількість одиниць алкоголю в 2016р.)

Україна Андорра Люксембург Білорусь Швеція Данія Ірландія Британія Швейцарія

10 країн з найвищим рівнем споживання алкоголю серед чоловіків: (середньостатистична щоденна кількість одиниць алкоголю в 2016р.)

Румунія Португалія Люксембург Литва Україна Боснія Білорусь Естонія Іспанія Угорщина

Джерело: Global Burden of Diseases​/The Lancet

Дослідники з Інституту медичних показників та оцінки здоров’я (Institute of Health Metrics and Evaluation) співставили рівні споживання алкоголю і наслідки для здоров'я у 195 країнах за період між 1990 і 2016 роками.

Дослідження додасть нового поштовху давнім суперечкам довкола поширених переконань, що помірковане споживання малої кількості алкогольних напоїв може бути навіть корисним.

При цьому автори даного дослідження доходять висновку, що загрози й наслідки переважають можливу користь.

В окремих коментарях до публікації в The Lancet дослідник з Королівського коледжу в Лондоні Робін Бартон пише: “висновки дослідження чіткі й недвозначні - алкоголь це величезна проблема для здоров’я у світі”.

Але організація Alcohol Information Partnership, яка представляє групу найбільших виробників спритних напоїв в окремій заяві, цитованій CNN? наголосила: “Ніщо у цьому дослідженні не заперечує інші дослідження, які доходять висновку, що помірковане вживання напоїв пов'язане з меншим рівнем деяких захворювань і загрози смерті. Ми виступаємо за розумне споживання напоїв…”

Дослідження провели американські науковці в Університеті Вашингтона у Сіетлі - дослідження Global Burden of Diseases, а фінансував публікацію Фонд Білла і Мелінди Ґейтс.

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